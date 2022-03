Día de la mujer 2022

Marzo 10, 2022 - 11:45 p. m.

2022-03-10

Por:

Angela Cuevas de Dolmetsch

¡8 de marzo del 2022! Conmemoramos el día de la mujer en un mundo extraño. Acabamos de pasar por la peor pandemia que nos ha tocado vivir a las personas que nacimos el siglo pasado y aún estamos vivos.

Llevamos 11 días de una guerra injusta de exterminio contra un país indefenso violando todos los parámetros de los acuerdos de la postguerra. Dos millones de niños han sido evacuados con parientes y amigos en los países vecinos mientras que los bombardeos destruyen hospitales y corredores humanitarios y como siempre las mujeres son las víctimas silenciosas de las confrontaciones políticas.



Las ucranianas resisten, las mujeres rusas repudian la guerra y lanzan un manifiesto desde Rusia que debemos escuchar y difundir: “Como ciudadanas rusas y feministas, condenamos esta guerra. El feminismo como fuerza política no puede estar del lado de una guerra de agresión y ocupación militar. El movimiento feminista en Rusia lucha por los grupos vulnerables y el desarrollo de una sociedad justa, con igualdad de oportunidades y perspectivas, en la que no pueda haber lugar para la violencia y los conflictos militares. La guerra significa violencia, pobreza, desplazamiento forzado, vidas rotas, inseguridad y falta de futuro. Es irreconciliable con los valores y objetivos esenciales del movimiento feminista. La guerra exacerba la desigualdad de género y hace retroceder muchos años los avances en materia de derechos humanos.

La guerra trae consigo no solo la violencia de las bombas y las balas, sino también la violencia sexual: como muestra la historia, durante la guerra, el riesgo de ser violada aumenta varias veces para cualquier mujer. Por estas y muchas otras razones, las feministas rusas y quienes comparten valores feministas deben tomar una posición firme contra esta guerra desatada por el liderazgo de nuestro país”.



Así como las mujeres rusas no apoyan la guerra el mundo mira aterrado y se pregunta si hay alguna mujer en la vida de Putin que le hable al oído.

Casado en 1983 con Lyudmila Putina, una azafata de la compañía Aeroflot, cuando Putin era miembro de la KGB, tuvo dos hijas María y Katherine, ambas profesionales de prestigio pero que no parecen muy cercanas a su padre. Putin está divorciado de Lyudmila y si bien hay rumores de otras mujeres, su vida privada es un secreto. Quizá lo más duro fue su infancia pues pareciera que fue hijo ilegítimo de una madre soltera que aún vive, con un hombre casado en una aldea de Georgia. Ella lo dejó con sus padres enfermos y de escaso recursos para más tarde ser entregado en adopción a los que Putin reconoce como sus verdaderos padres y que fallecieron antes del fin de siglo.



Son muchas las historias de niños abandonados que buscan a sus madres biológicas, a veces cargados de dolor. ¿Será que a Putin le hizo falta su madre biológica? ¿Será este un caso para los estudiosos de los traumas infantiles que luego repercuten en comportamientos irracionales?

