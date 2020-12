Conferencias en tiempo de la pandemia

Diciembre 03, 2020 - 11:45 p. m. 2020-12-03 Por: Angela Cuevas de Dolmetsch

La capacidad de los seres humanos para reinventarse no tiene límite. El 4 de marzo ya con un pie en el avión se canceló la reunión de Naciones Unidas de la Comisión para el Estatuto de la Mujer, evento que convoca mujeres de todo el mundo y que este año tenía como tema Beijing 25 años, un balance de lo logrado en el último cuarto del siglo. Nueva York se había convertido en el infierno de la pandemia, los muertos llegaban hasta mil diarios. La reunión y eventos preparatorios se trasladaron a escenarios virtuales y Naciones Unidas la aplazó para la primavera del 2021. Los eventos preparatorios han sido multitudinarios, hemos conocido gente de muchos países que comparten desde sus casas sus opiniones e inquietudes.



La Federación Internacional de Abogadas Fida trasladó su congreso trienal No. 37 que debía celebrarse en Ginebra, Suiza, a febrero del 2021 en forma virtual. No habrá fiestas ni abrazos, ni comentarios capciosos al desayuno, ni zancadillas ni cascaritas. Ya se sabe quién será la próxima presidenta, Carolina Ríos, una abogada caleña, y la vicepresidenta una peruana. Colombia tendrá el reto de celebrar su próximo Convención en el 2023 y Perú el regional a finales del 2021.



Movimientos nuevos como el de la Economía del Regalo Maternal, que dirige Genevieve Vaughan, han congregado personas de todo el mundo, sus planteamientos se adaptan a las nuevas realidades como ha sido el flujo de recursos donde más se necesitan ya sea de parte de los gobiernos o de privados. Durante meses, 20 mujeres de todos los continentes se reunieron para planear una serie de salones virtuales para discutir las facetas de la economía del regalo maternal. La primera se celebró el 27 de noviembre, se inscribieron 800 personas y asistieron 400. Seis conferencistas de talla internacional como Vandana Shiva, Genevieve Vaughan, Heide Goettner Abendroth regalaron sus planteamientos en un foro gratuito que utilizó métodos novedosos de mercadeo. El sábado 7 de diciembre será el segundo salón, y así cada quince días. El tercero será el 19 de diciembre con la participación de la Eco-aldea Nashira de Palmira, Colombia, y un ejemplo de una práctica de economía del regalo maternal en Italia.



La virtualidad ha abierto el mundo. Ha llevado las casas de la gente de lo privado a lo público y les ha dado la oportunidad a muchos de asistir a congresos que si fueran presenciales solo podrían ir los más pudientes que pueden pagar pasaje, hotel y vestuario apropiado. La casa volvió a tener la connotación de abrigo y cada uno según sus capacidades ha hecho lo posible por volverla más amena, sin duda relaciones tóxicas han estallado e infortunadamente las mujeres han sido las más afectadas. Y ¿para aquellos viajeros implacables será que es posible conocer el mundo virtualmente?



