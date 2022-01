¡Ay, Íngrid!

Enero 27, 2022 - 11:45 p. m.

2022-01-27

Por:

Angela Cuevas de Dolmetsch

Vote por Íngrid en el 2002, en un acto quijotesco cuando estaba secuestrada. No soy amiga de ella, aunque sí la entrevisté para mi tesis de doctorado, como una mujer importante en la política colombiana. Sus declaraciones radiales en la campaña del 2002 fueron explosivas. En Barranquilla hizo levantar del asiento a Álvaro Uribe en medio de un debate. Fue de las primeras en denunciar sus nexos con los paramilitares como creador de las Convivir, donde personas retiradas del Ejército servían de mercenarios para defender a los hacendados de Antioquía ante la impotencia del estado contra los grupos alzados en armas.



He leído su obra literaria y admiro su estilo narrativo, recuerdo su libro ‘Sí sabía’, cuando partió cobija con Ernesto Samper por sus nexos con el Cártel de Cali, que llevó al proceso 8.000. No me sorprende que Daniel su hermano escriba una columna virulenta contra Íngrid, con un título innombrable, insultante, aprovechando quizá el desliz que tuvo la precandidata a la presidencia al llevar al debate sus diferencias con Alejandro Gaviria, cuando no era del caso, ¡la ropa sucia se lava en casa! Dio papaya, pero tuvo la suerte de que Óscar Iván Zuluaga se robó el show, pues resultó positivo para el covid y no dijo y tanto periodistas como los otros candidatos le cayeron encima con sobrada razón.



Íngrid en el debate fue contundente, seria y coherente. Se ha mantenido en su línea anticorrupción, con un enfoque fresco a pesar de haber sido su caballito de batalla desde el siglo pasado, voto de opinión sin maquinaria. Su respuesta a la pregunta sobre la reforma tributaria fue inteligente, aunque dirigida a los ambientalistas y no todo el mundo maneja el tema.



Le puso el dedo en la llaga a Gustavo Petro, su tema flojo es la economía. “Gustavo, es que estamos en el tercer milenio”. “No le puedes ofrecer a Colombia recetas de la era soviética, esto no se arregla con mano dura y decretos, los aranceles no se mueven al antojo del personaje de turno”.



Ya Rusia y China tienen sistemas económicos adaptados a las realidades de la época y tienen economías para un mundo globalizado. ¿Cuba? La gente ha sufrido mucha pobreza y cada día vemos más cerca una caída del sistema y... ¿Venezuela? El mismo Petro lo ha dicho varias veces no es el modelo que quiere para Colombia. Petro habla de la Revolución en Marcha que implementó Alfonso López Pumarejo en los años 30, la gente que lo apoya cree que sería la revolución del proletariado, pero eso no es lo que él tiene en mente.



Que tristeza que Francia Márquez, una mujer con perspectiva de género esté sentenciada a perder, en la misma coalición de Petro, la consulta es un saludo a la bandera. La Coalición Centro Esperanza es en la que muchas personas tienen puestos sus ojos. Si el machismo no impera, ¿Y quién no conoce a Íngrid? ¿Para atraer a los del voto en blanco? Solo ella nos podría salvar de Petro.

