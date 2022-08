Amanecerá y veremos

Agosto 11, 2022 - 11:45 p. m.

Angela Cuevas de Dolmetsch

Muchas expectativas, ilusiones, cambios, justicia social, algo de susto es lo que se vislumbra con el nuevo gobierno. Se dice que la equidad de género está en el centro de las políticas del Pacto Histórico. Un gabinete paritario, con mujeres estructuradas y capaces se abre paso, algunas reconocidas feministas como Gloria Ramírez, Patricia Ariza, Cecilia López. El gobierno de Duque empezó con un 50% de mujeres en el gabinete, pero poco a poco se fue diluyendo hasta que hubo necesidad de demandarlo por no cumplir la ley de cuotas, en ese entonces del 30% en los niveles decisorios.



La reforma política con el establecimiento de las listas cerradas cremallera como las que utilizó el Pacto Histórico para llevar 10 mujeres al Senado de los 20 senadores elegidos es sin duda la única solución a la paridad de género en el Congreso. Ojalá se abra paso la bancada de mujeres de todos los partidos que aprueben las leyes que radicó en el Congreso María José Pizarro acompañada de la primera dama Verónica Alcocer. Una de ellas es el cuidado integral de la mujer embarazada incluyendo un subsidio durante los primeros tres años después del nacimiento del bebé, como en los países escandinavos; la otra es el proyecto de ley contra la violencia pacífica para acabar con el acoso político en el ámbito digital y naturalmente apoyarán la reforma política.



Pareciera que el Ministerio de la Igualdad, la propuesta bandera de Francia Márquez no está entre las prioridades del gobierno en los primero 100 días y es extraño que no esté entre las propuestas de María José Pizarro, ojalá no sea que haya una división profunda dentro del partido de gobierno y que se trate de marginar a Francia como lo hizo en un principio el gobierno de Duque con Marta Lucía Ramírez, cuya vicepresidencia fue subordinada a las necesidades y exigencias del presidente. Ya hay críticos que dicen que Francia no está a la altura de las otras ministras. ¿O acaso es la discriminación racial innata en el pueblo colombiano que hasta los más progresistas les cuesta trabajo vencer?



Hay otros retos que no se han mencionado, se habla de la justicia social, de los impuestos, pero no es claro en qué se van a invertir los nuevos recaudos. Pareciera que la situación de los asentamientos subnormales tanto en las ciudades como en el campo es un problema complejo. En Cali estos proliferaron durante el paro y la pandemia y seguro también en otras ciudades. Que tristeza no tener un techo donde escampar el invierno. El municipio aceptó hacer una eco-aldea para los desplazados del Jarrillón, que ya está en vía de construcción y hay un proyecto para las mujeres reincorporadas de las Farc copiando la experiencia exitosa de la eco-aldea Nashira, pero cada eco-aldea necesita padrino o madrina del sector privado y los que están empacando maletas solo Dios sabe si querrán ayudar a cerrar la brecha, pues muchos dicen: “Amanecerá y veremos”.



