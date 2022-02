Crucial para Cali

Febrero 01, 2022 - 11:40 p. m.

2022-02-01

Por:

Álvaro Guzmán Barney

Lo que acontece en el norte del Cauca, un territorio de 345.000 hectáreas. Y una población aproximada de 400.000 habitantes, no es ajeno a lo que ocurre en Cali. El conflicto violento que allí se vive es crucial para entender el de Cali metropolitana. Hay hechos muy graves que están sucediendo en el Norte del Cauca. Se requiere profundizar en su interpretación, más allá de la idea del ‘estallido social’. Algunos hechos recientes son significativos. Aunque distintos están interconectados.



a) Con trabajo de Inteligencia de la Policía se da de baja, con el tiro de un francotirador, a alias ‘Jhonier’, jefe del Comando de Occidente de las disidencias de las Farc, en la zona de Toribío. Se dedicaba al tráfico de cocaína y a extorsiones.



b) Se presentan invasiones de tierra por parte de grupos de indígenas, por ejemplo en la antigua hacienda de Pílamo, cerca de Guachené.

Grupos de afrodescendientes que defienden parte de sus territorios en esta hacienda, entregados por gobiernos pasados, se enfrentan con los indígenas. Se llevan a cabo manifestaciones de protesta de los afrodescendientes, con notable participación de jóvenes y algunos resultan heridos. También propietarios privados han visto sus tierras invadidas en la zona de Caloto. La Presidente de Asocaña habla de 2.800 hectáreas invadidas en el norte del Cauca. No queda claro quiénes están detrás de las invasiones, más allá de que son, genéricamente, indígenas.

Tampoco queda clara la efectividad de las denuncias de los afectados por las invasiones, ante la Fiscalía, y los organismos armados del Estado. Hay descontento de sectores privados por la falta de reacción estatal. En el fondo, está el tema del uso y de las garantías sobre la propiedad privada.



c) El líder indígena José Albeiro Camayo Güetio, fundador de la Guardia indígena, es asesinado en zona rural del municipio de Buenos Aires. Detrás del asesinato estarían las disidencias de la Farc, columna Jaime Martínez. Camayo usó una emisora de radio en Las Delicias, para transmitir un mensajes de paz y convivencia. En 2018, fue nombrado coordinador de toda la guardia indígena del Norte del Cauca. Buscaba que los grupos armados respetaran los territorios indígenas.



d) El asesinato del joven de 14 años Breiner David Cucuñame López, defensor del medio ambiente, por las disidencias de las Farc, en Buenos Aires. A través de ‘la palabra y la autoridad’, el grupo de jóvenes que lideraba buscaba sacar del territorio a las guerrillas, a los paramilitares y hasta las fuerzas del Estado. En este contexto fue asesinado por disidentes de las Farc.



e) El 23 de enero, dos patrulleros de la Policía fueron heridos en un barrio de Santander, aparentemente en un ‘plan pistola’ de las disidencias.



f) Asesinan en su vivienda a tres personas de una familia campesina y queda herida una niña, en el municipio de Buenos Aires.



g) La ‘criminalidad común’, los robos a mano armada, se ha incrementado notablemente, a lo largo de la vía Panamericana y en núcleos poblados. Trabajadores y propietarios de fincas se ven afectados.



Lamentablemente, los Acuerdos de Paz no se acogieron en este territorio. Se presenta hoy una lucha por el control territorial y de las economías ilegales, por parte de los grupos armados disidentes. Impera la criminalidad, seguramente agenciada por antiguas milicias que tenían asiento en núcleos urbanos. Se superponen conflictos por tierra, algunos inter-étnicos, otros que buscan ampliar fronteras sobre propiedades privadas establecidas. En este panorama, la intervención del Estado aparece desorientada y puntual con el Esmad. Sectores de la sociedad civil: indígenas, afrodescendientes, trabajadores y empresarios se manifiestan de manera fragmentada. Se requiere que la sociedad civil nortecaucana organice sus demandas legítimas contra los violentos.

