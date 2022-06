Cambio con tranquilidad

Junio 21, 2022 - 11:40 p. m.

2022-06-21

Por:

Álvaro Guzmán Barney

Habrá que evaluar la forma como se desarrolló la campaña política que acaba de terminar con la elección de Gustavo Petro como presidente. No se centró en el debate abierto, franco y público sobre alternativas para confrontar los problemas nacionales. Estuvo dominada por el debate emocional que se centró en las redes sociales y que llevó a adhesiones incondicionales y odios extremos de las partes polarizadas. Se difundieron cualquier cantidad de mensajes falsos y descalificadores, de parte y parte. Es muy preocupante esta forma de hacer política que no parece ser exclusivamente colombiana. Se configuran así comportamientos políticos dominados por las emociones más que por racionalizaciones de las conductas a seguir.



En este contexto, adherí a Sergio Fajardo, tildado de ‘tibio’, quien en mi opinión defendía el mejor programa de cambio para Colombia, de izquierda democrática. En la primera vuelta, con el 4% de los votos, quedó por fuera. Me pareció entonces que el voto en blanco era la conducta a seguir, atendiendo criterios éticos. Considero que esta opción era válida y respetable.



La semana anterior a las elecciones me detuve en sopesar los dos candidatos que se enfrentaban en la contienda. Me preocupó el candidato Rodolfo Hernández, por la manera como buscaba poner en práctica, con personalismo intransigente, los principios esbozados en su programa. Una especie de Trump colombiano, impredecible, que desdice de la Justicia de manera grosera y se propone luchar contra la corrupción, cuando él mismo está encausado por este delito en la Fiscalía.



Mantengo también dudas sobre Petro, pero me parece más predecible, controlable institucionalmente, acompañado por una notable candidata a la vicepresidencia, de gran valor social. Busca disminuir la pobreza y es un defensor ambiental. Las mejores encuestadoras daban un empate técnico, voté finalmente, atendiendo a la responsabilidad política, por Petro y Francia. Como ciudadano los apoyaré en lo que encuentre que contribuye a los cambios de fondo que requiere el país, con planificación y tranquilidad, como los proponía Fajardo. Creo que se debe criticar todo lo que signifique autoritarismo personalista, cambio de reglas del juego, tanto en la forma de la economía, que es de mercado, como en la forma del estado social de derecho. Hay que defender el liberalismo social-demócrata.



Aunque la campaña estuvo llena de animadversiones radicales, con hechos y llamados a la violencia si los resultados no eran favorables para alguna parte, se debe destacar el rápido conteo inicial de votos que hizo la Registraduría y la manera como Rodolfo Hernández aceptó la derrota y llamó a que Petro en su gobierno fuera consecuente con la lucha contra la corrupción y no defraudara a sus electores.



El expresidente Uribe también reconoció al vencedor como lo hicieron otros expresidentes y personalidades, con un denominador común: todos consideran que se debe promover un cambio en favor del conjunto de la sociedad colombiana. Petro supo leer el mensaje y en su alocución del domingo reiteró que se requiere un gran acuerdo nacional que permita las reformas pendientes y la consolidación de la paz. Puntualizó: “el cambio consiste en dejar los odios y el sectarismo atrás”.



***

NB. El 30 de junio a partir de las 3 p.m., en el Bulevar del Río se realizará un evento por la entrega del Informe Final de la Comisión de la Verdad. Hay que apoyar este trabajo, coordinado por el Padre Francisco De Roux, que se enmarca en la búsqueda de la reconciliación de los colombianos con los criterios de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición.