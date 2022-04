Volviéndonos ineficientes

Abril 10, 2022 - 11:55 p. m.

2022-04-10

Por:

Alfonso Otoya Mejía

Desde el momento que se levantaron las restricciones de viaje, el trámite para sacar pasaporte en Colombia se convirtió en un verdadero calvario. En el caso de Cali, aunque la oficina de pasaportes se trasladó del tradicional lugar donde se encontraba en el primer piso de la Gobernación a un lugar mucho más amplio y con mejores condiciones de infraestructura en el centro comercial La Estación, esto no se vio reflejado en una mejor experiencia para el ciudadano.



Los motivos de la congestión son varios. Desde un incremento inusitado en el trámite del documento hasta una ineficiencia inexplicable del Estado. Durante la pandemia mucha gente se vio obligada a aplazar el trámite de renovación de este documento y muchos viajes se vieron aplazados. Adicionalmente, hay otro grupo de ciudadanos que ante la incertidumbre política quieren tener todos los documentos al día previendo lo peor. Es claro que hoy esta demanda se encuentra represada.



Hoy nuestro departamento afronta demandas de hasta 5000 solicitudes diarias de pasaportes, cuando en otras épocas 1.200 solicitudes eran consideradas altas. El fenómeno está acompañado no solamente por las necesidades del documento de los vallecaucanos, sino también de los ciudadanos de los departamentos vecinos, que ante las dificultades de hacer el trámite en su departamento deciden realizarlo en el nuestro.

Según estimaciones de la gobernación cerca de un 30% de las solicitudes de pasaporte en nuestro departamento corresponde a personas de otros lugares.



La Cancillería es la entidad que tiene a cargo la entrega y trámite de pasaportes en todo el país y se apoya en las gobernaciones para realizarlo. Desde antes de la pandemia asignaba cupos diarios a cada uno de los entes territoriales, destacándose Bogotá con 3000, seguido con el Valle 1100 y Antioquia 700. Los demás departamentos no suman más de 800 cupos diarios.



Es evidente que la cantidad de cupos disponibles son insuficientes para satisfacer la demanda de pasaportes. Por más esfuerzos que realice la gobernación, con brigadas para asignar cupos los fines de semana, si no se incrementan los cupos diarios de pasaportes no se logrará solucionar el problema.



En los últimos días se informó, por parte de la gobernación de un incremento en 800 cupos diarios de pasaportes para el Valle, con lo cual se podría abrir una oficina de pasaportes en el sur de la ciudad. Con este aumento a casi 2000 pasaportes diarios se puede disminuir la presión. Sin embargo seguimos muy por debajo de la demanda existente.



La solución debe ser estructural y de fondo, basada en tecnología y con un proceso que garantice la seguridad, reduzca los tiempos y no se encuentren amarrado a cupos límites. No entiendo por qué la Vicepresidente Canciller, no se responsabiliza del asunto y da una solución definitiva. Está bien que Bogotá concentre el 54% de los cupos totales de pasaportes, pero, ¿por qué no podemos aumentar el total de pasaportes emitidos en un día? En Bogotá tampoco está funcionando el proceso.



Un proceso que era eficiente y transparente antes de la pandemia, no puede convertirse en uno más de los trámites de este país que está enmarcado por la corrupción y las filas. Siempre que hay cupos, y que estos son inferiores a la demanda habrá alguien que se aproveche del sistema. Alguien que vende el puesto en la fila o presta el servicio de trámite, eso es corrupción. La Cancillería no nos puede condenar a la ineficiencia. ¿Será que nos están preparando para el gobierno Petro?