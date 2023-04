Reforma sí, pero no así

Abril 09, 2023 - 11:55 p. m.

2023-04-09

Por:

Alfonso Otoya Mejía

Para entender la complejidad y poca sensatez de la propuesta de reforma laboral del gobierno Petro, hay que entender las cifras de empleo de Colombia más allá de las propuestas per se. Estos datos más que cifras, hablan de la forma como opera el mercado laboral en nuestro país, las barreras que existen y cómo la economía se relaciona con la fuerza laboral.



En Colombia las personas que trabajan y buscan los recursos económicos para su diario vivir desde la informalidad son el 58% de la fuerza laboral del país. Del 42% que se encuentra formalizado, solo tres cuartas partes tiene una vinculación mediante contrato laboral. El 25% restante son vinculados mediante contratos de prestación de servicios. Es decir que solo alrededor del 18% de los colombianos tiene vinculación con todos los beneficios que la ley contempla.



No se puede continuar estigmatizando los contratos de prestación de servicios. Este tipo de vinculación, si bien es cierto es menos costosa para la empresa por los costos laborales asociados al tipo de contratación (vacaciones, cesantía, parafiscales), no quiere decir que los empleados no gocen de estos u otros beneficios. Incluso tiene otras ventajas como la flexibilidad horaria o la no exclusividad en la contratación.



El gobierno se encuentra tramitando una reforma laboral que busca incrementar los beneficios que hoy tienen las personas con vinculación laboral. Para esto propone incrementar el valor de los recargos por dominicales y festivos y vuelve más rígido y costoso el despido sin justa causa, entre muchas otras.



¿Pero es esto lo que verdaderamente necesita nuestro país? ¿Beneficiar exclusivamente al 18% de la población que hoy tiene unas condiciones laborales muy superiores al restante?



El país efectivamente requiere una reforma laboral, pero debe ser una que esté orientada en la formalización de empleos. Una reforma laboral que permita acceso a beneficios importantísimos como seguridad social y pensión a miles de colombianos que hoy, aunque trabajan no lo pueden alcanzar.



El mecanismo para lograr vincular a más colombianos a la fuerza laboral formal es mediante la flexibilización del sistema de contratación. No por el contrario generando más salvaguardas que solo benefician a los que hoy ya gozan de los mejores beneficios. La reforma laboral que presenta el gobierno Petro es una reforma laboral elitista, pues solo busca favorecer a aquellos trabajadores que ya tienen los beneficios del contrato laboral y desconoce a la inmensa mayoría que no puede acceder a este tipo de vinculación.



Mucho se ha hablado de las empresas de servicios de domicilios, en especial Rappi, como empleadores indiscriminados que solo buscan el lucro personal y no piensan en las condiciones mínimas de sus empleados. Afirmaciones de este tipo deben ser tomadas con cautela y en lugar de estigmatizar o satanizar un servicio o industria se deberían plantear estrategias encaminadas a lograr su normalización. En el caso de los domiciliarios, se podrían lograr aportes a seguridad social si se modifica la posibilidad de cotizar de semanas a horas. Con una medida tan sencilla se podría lograr formalizar una población muy importante, que hoy ni la economía colombiana ni el modelo de negocio de domicilios es capaz de absorber mediante contratos laborales indefinidos.



En este tipo de estrategias y soluciones es que debería el gobierno concentrar sus esfuerzos. No en acabar con muchas empresas colombianas que no hacen sino generarle cosas buenas a este país.

Reforma laboral sí, pero definitivamente no así.