Mantener el foco

Enero 01, 2023 - 11:55 p. m.

2023-01-01

Por:

Alfonso Otoya Mejía

El 2022 fue un año marcado por la incertidumbre. Definitivamente si tuviera que hacer una lista de deseos para el 2023, la certidumbre estaría encabezando el listado. Creo que esto sería pedir mucho y no quisiera empezar el año defraudado. Por esto en el 2023 en lugar de hacer un listado de deseos, decidí plantearme tres situaciones sobre las cuales no podemos perder el foco.



Tendremos tantas coyunturas y tantas cortinas de humo que debemos estar enfocados.



Una de las características de nuestra democracia es el equilibrio de poderes. Por esto las elecciones locales de octubre 2023 van a ser una prueba de fuego no solo para la democracia, sino para la sociedad. En el caso específico de Cali, vamos a tener que estar muy atentos a todos los falsos mesías que tratarán de prometer lo imposible. Aquellos que apelan a estrategias innovadoras de mercadeo político para inflar candidatos vacíos, sin conocimiento de ciudad y que solo quieren mantener las estructuras delincuenciales que hoy gobiernan nuestra ciudad.



El segundo tema donde pondré mucha atención es en el Congreso. Más específicamente en las reformas estructurales que el gobierno Petro, pretende presentar; salud, laboral, pensional, entre otras. El Congreso afronta el reto de generar cambios, muchos de ellos necesarios, sin entrar en la destrucción de los pilares que han permitido un avance importante del país. No será solo sobre los congresistas los que debe recaer la mirada vigilante, también habrá mucha responsabilidad en las cortes, los directores de los partidos políticos y los medios de comunicación. A todos les espera un reto importante. Dependiendo de sus actuaciones podremos garantizar que los cambios sean construcciones de progreso, no destructivos ni guiados por un sesgo ideológico.



En tercer lugar, estarían las obras de infraestructura adjudicadas en gobiernos anteriores y en proceso de ejecución. De este grupo hace parte la vía Mulaló-Loboguerrero, la línea de interconexión eléctrica en cabeza de la ETB, el puerto con la planta desgasificadora en Buenaventura, los tres tramos de la malla vial del Valle y el dragado del puerto de Buenaventura. Será también fundamental revisar el avance que tengan los proyectos del tren de cercanías y la autopista Pacífico-Orinoquía. Estas apuestas a la mejora de la infraestructura y la competitividad de nuestro departamento son claves para mantener una economía capaz de afrontar la migración y ofrecer las oportunidades que tanto están esperando nuestros jóvenes.



Seguramente a lo largo del año se darán muchas declaraciones y noticias que pretenderán distraernos de mantener el foco en estos tres temas. Es precisamente eso lo que quiero evitar. Que los discursos difusos y las cortinas de humo nos distraigan de lo importante y estratégico. Así que en medio de un año que seguramente será volátil y lleno de incertidumbre busco que podamos tener control en estos temas.



Las campañas políticas del próximo año avivarán de nuevo la polarización y buscarán la confrontación. Los corruptos tratarán de pasar agachados y mantener sus hegemonías regionales independientemente de las ideologías políticas que se discutan o los proyectos estratégicos que se apoyen. No caer en esta dinámica y mantener el foco en lo importante seguro nos permitirá avanzar como país y poder celebrar un buen 2023.