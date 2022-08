Completando barrios

Agosto 28, 2022 - 11:55 p. m.

2022-08-28

Por:

Alfonso Otoya Mejía

Cali al igual que la gente que la habita es una ciudad diversa. Una ciudad que en los últimos 100 años ha crecido 32 veces su población y por lo tanto su territorio se ha ido ajustando para albergarla. Esta dinámica de crecimiento y desarrollo se manifiesta en los variados 291 barrios que componen sus 22 comunas.



Nuestra ciudad vive hoy una nueva transformación. En el Concejo de la ciudad está radicado el proyecto de acuerdo mediante el cual Cali se transforma en distrito y para esto se adopta el esquema de localidades. Este proyecto que elimina las 22 comunas redefine la distribución administrativa de la ciudad en cinco nuevas localidades.



Más allá de enfocar mi mirada en el proyecto de acuerdo, o en cómo está planteada la conformación de las localidades, quisiera hacerlo en los barrios. El barrio es el lugar de la ciudad donde las personas pasan la mayor parte de su tiempo, la realidad y necesidades que se tienen en el barrio determinan, en un gran porcentaje, las percepciones que cada persona tiene de la ciudad en general. Y más importante aún, en su calidad de vida.



Cuando vemos el estado de los barrios de Cali, además de su arquitectura o diversidad, nos encontramos con realidades duras que debemos resolver. Lo primero que debería decir, sin temor a equivocarme, es que ninguno de los barrios de Cali está completo. Con el término completo hago referencia a su infraestructura y servicios. Hay barrios que tienen ciclorutas y parques, pero no cuentan con andenes. En otros hay servicios públicos y andenes, pero las calles todavía no están pavimentadas.



Los barrios incompletos no se limitan a la infraestructura de movilidad. Incluso podemos ser más específicos e identificar otras necesidades como colegios y centros de salud. Si bien no se necesita esta infraestructura en todos los barrios, sí deberíamos resolver las necesidades de acceso rápido para todos. Si contamos con barrios completos y bien dotados los tiempos que gastamos moviéndonos a lo largo de nuestra ciudad se verán reducidos, y seguro la percepción de ciudad mejorará.



Estamos a un poco más de un año de elegir un nuevo alcalde, Ospina deja la ciudad vandalizada, endeudada y llena de promesas incumplidas. Seguro la campaña iniciará con discursos basados en las grandes obras, los problemas de seguridad y el MÍO. Todos estos temas son muy importantes y deben ser solucionados. Sin embargo, creo que no debemos dejar pasar la oportunidad para mejorar la calidad de vida de todos en el punto más básico, el barrio.



Hago un llamado y una invitación para iniciar una gran brigada para completar los barrios de Cali. Primero identifiquemos lo que le falta a cada barrio, seguro la lista será larga, luego nos ponemos en la tarea de priorizar al interior, para luego construir o reparar. Todo trabajado con sus habitantes para además desarrollar un sentimiento de pertenencia y cuidado.



Los caleños hemos aguantado y esperado mucho. Tendremos que seguir teniendo paciencia para que las grandes obras en Cali pasen y las podamos disfrutar. Seguro las sacaremos adelante. Sin embargo, esta propuesta invita a nuestros líderes a pensar primero y en simultaneo en el bienestar inmediato de los ciudadanos y sus familias. Al final seguro contaremos con una ciudad más fácil de vivir y unos caleños que viven más felices en sus hogares. Completar los barrios, me atrevo a afirmar, puede afectar positivamente la congestión, la seguridad, la estabilidad y la tolerancia de nuestra ciudad. ¡Qué rico poder tener una Cali completa!