Anuncios sorprendentes

Mayo 08, 2022 - 11:55 p. m.

2022-05-08

Por:

Alfonso Otoya Mejía

Durante la primera alcaldía de Ospina, los caleños sufrimos la improvisación con las 21 megaobras. Hoy ,12 años después, todavía vemos muchas de estas obras inconclusas. Incluso algunas que se cobraron vía valorización nunca se iniciaron. Puede que ya se nos haya olvidado, pero ahí nos robaron.



Nuevamente la administración municipal nos sorprende con anuncios intempestivos y preocupantes que indican que vamos por el mismo camino. Hace pocos días se evidenció el interés de desenterrar una sociedad inoperante en la cual el municipio es socio a través de Emcali.

Esta sociedad constituida en 1997 ha permanecido inactiva desde su creación. Ahora pretende ser utilizada por la Alcaldía con el fin de no acatar una decisión, afortunadamente sabia, del Concejo.



El proyecto de acuerdo que presentó hace un año la administración pretendía la creación de una Empresa Social del Estado cuyo objetivo era la prestación de servicios inteligentes. Es decir, la administración del alumbrado público, las cámaras de seguridad y la red de semáforos. El Concejo no logro evidenciar la sostenibilidad financiera de la naciente compañía, ni los productos o servicios que se iba a prestar a clientes diferentes de la Alcaldía de Cali. La única intención era saltarse la ley de contratación pública, por eso negó la creación de la empresa. Hoy Ospina con sus artimañas se trata de saltar la decisión y engañar a los caleños.



No contentos con haber anunciado esta tramposa jugada, este no fue el único anuncio sorpresivo de la Alcaldía recientemente. Increíblemente, anunciaron que radicarían un proyecto de acuerdo que busca la autorización para endeudarse por 300 mil millones de pesos. Esto adicional al ya cuestionado endeudamiento por 650 mil millones de pesos, que autorizó el Concejo y que muchos hemos llamado un peligroso cheque en blanco. Aunque seguimos sin saber cuáles son los programas y proyectos asociados a ese endeudamiento, parece que ya se lo gastaron. ¿O robaron? Hasta el día de hoy solo conocemos que el centro de cuidado animal ha sido financiado con estos recursos, pero claramente este proyecto no llega ni al 10% de los recursos tramitados vía deuda.



Ospina justifica sus pretensiones con discursos nebulosos en los cuales distorsiona la realidad afirmando que no es deuda, sino que se están anticipando ingresos futuros. Esa dialéctica confusa lo único que busca es no llamar las cosas por su nombre y nuevamente engañar a los caleños. Anticipar flujos futuros no es más que un mecanismo de deuda.



¿Pero más allá de esa discusión teórica, debemos preguntarnos para que más endeudamiento? La respuesta es tan difusa como lo fue para los primeros $650 mil millones. Nos mencionan proyectos que anuncian y cancelan sin mayor análisis ni explicación. Tal como paso con la renovación urbana de la Avenida Sexta y del centro de Cali. Ambos proyectos esenciales para nuestra ciudad, que la alcaldía usa de manera sistemática para lograr autorizaciones, y una vez logradas, cambia la destinación de los recursos y deja esos proyectos en el olvido.

Nuestra ciudad no aguanta más abusos e improvisaciones. No podemos seguir girándole cheques en blanco a la administración Ospina que ha probado, de sobra, su incapacidad para ejecutar de manera transparente los recursos. No es capaz de rendir cuentas respecto a en que está comprometiendo las rentas futuras de nuestra ciudad. No más anuncios sorpresivos por favor. Un poco de compasión con la ciudad.