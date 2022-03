Sí hay por quién votar

Marzo 09, 2022 - 11:45 p. m.

2022-03-09

Por:

Alejo Vargas Velásquez

Hay grandes controversias sobre la participación o no de buenos candidatos por quién votar al Congreso. Tiene sentido, se trata de las elecciones donde es más difícil escoger entre cientos de postulados –lo que se agrava al no existir listas partidistas cerrads, sino que predominan las listas abiertas de voto preferente-.



En esta columna y con el mayor respeto por los lectores, quisiera señalar unos nombres que considero son opciones para contar con un Congreso responsable y cumplidor de sus tareas frente al país. Esto no significa que solo los nombres que menciono son los candidatos con probabilidad de buen desempeño, hay muchos que podrían tener buena gestión.



Si yo votara por la lista de la Coalición Centro Esperanza, no hay duda que Humberto de La Calle es una excelente opción, pero igual lo son Angélica Lozano, Antonio Sanguino, Iván Marulanda, tres congresistas con méritos para ser reelegidos. Próxima a esta lista, la del Nuevo Liberalismo, pese a ser cerrada destacaría los nombres de Mabel Lara, el exdefensor del pueblo César Negret y Sandra Borda.



Si mi voto fuera por el Pacto Histórico, con lista cerrada, destaco los nombres de María José Pizarro quién hizo un buen trabajo en Cámara , Iván Cepeda y Aída Avella.



Si fuera a votar por Cambio Radical, mencionaría los nombres de David Luna, quien ha sido un funcionario decente en los cargos desempeñados o Temístocles Ortega, quien como gobernador del Cauca y como congresista ha estado cercano a las demandas sociales y a trabajar por la paz.



Si votara por la lista del Partido de la U., la tricampeona Caterine Ibargüen tendría mi reconocimiento, o por el actual representante Jhon Jairo Cárdenas, quien ha sido un trabajador por la paz y por las causas sociales de los colombianos.



Si pensara votar por la lista del Centro Democrático, los nombres de Miguel Uribe Turbay, buen concejal de Bogotá y eficiente Secretario de Gobierno de la capital o el de la actual senadora Paloma Valencia, merecerían el apoyo ciudadano.



Estamos Listas busca llegar al Senado con una lista cerrada feminista encabezada por Elizabeth Giraldo y otras mujeres. En el Partido Mira, la cabeza de lista Ana Paola Agudelo representando al Amazonas, es un estímulo para apoyarla y Manuel Virgüez que representa a Antioquia.



Finalmente, si fuera a votar por las listas del Partido Conservador o del Partido Liberal, hay candidatos que considero ameritan el voto ciudadano. En el Partido Conservador está el senador Efraín Cepeda, así como Esperanza Andrade, y en la del Partido Liberal están Lidio García, dirigente de Bolívar y cabeza de la lista con el aval del ex presidente César Gaviria, y el senador santandereano Miguel Ángel Pinto que busca su reelección.

