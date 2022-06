No cualquiera

Junio 05, 2022 - 11:35 p. m.

2022-06-05

Por:

Alejandro Éder

Nelson Mandela nació en Sudáfrica cuando éste aún no era un país del todo independiente. Aunque nació en una sociedad segregada por el colonialismo racista inglés, aún no se había montado el ‘apartheid’, el sistema de segregación racial severo que rigió en su país durante medio Siglo XX para favorecer a los blancos y reprimir al resto.



Todo estaba servido para que Mandela y otros jóvenes negros tuvieran vidas sin oportunidades y sin sueños. Un camino hubiese sido que él emprendiera por la vía del odio y de la venganza la liberación de tal opresión. Lo extraño fue lo que ocurrió, se convirtió en un líder capaz de unir una sociedad convulsionada impulsando el perdón y la reconciliación.



Como universitario en los años 1940, Nelson Mandela estudió derecho y era el único estudiante negro de su universidad. Como resultado, fue víctima del racismo incesante. Sus amigos eran judíos y extranjeros, y también comunistas que eran a la vez anticolonialistas, una combinación común en la época. Durante este tiempo comenzó su activismo. Al inicio lo hizo como integrante del Congreso Nacional Africano -CNA-, una organización política pacífica que buscaba una sociedad con igualdad de derechos sin importar el origen étnico. Creció rápido en las filas de esta organización y a la vez adelantaba su carrera como abogado independiente. En esa época se volvió admirador y proponente de la resistencia no violenta que promulgaba Gandhi y con la cual había liberado a la India del colonialismo inglés.



Sin embargo, el asedio del régimen blanco racista era permanente. Le ponían todo tipo de trabas a su actividad jurídica privada impidiéndole el derecho al trabajo, y lo perseguían por su actividad política. Lo llevaron a tal punto que se convenció que el ejemplo a seguir era más el de Fidel Castro y del M-26-7, y fundó en 1960, La Lanza de la Nación o MK, el brazo armado del CNA. Fue su primer comandante y como tal era considerado un guerrillero terrorista por parte de la población sudafricana. En 1962 Mandela fue capturado y fue encarcelado 27 años, tiempo durante el cual las actividades armadas del MK y políticas del CNA continuaron.



Durante sus años en prisión la situación en Sudáfrica no mejoró. La represión violenta y racista del estado engendraba más violencia del pueblo reprimido que a la vez desataba más terror. Mandela dedicó tiempo al estudio tanto filosófico como a la cultura afrikáans, la de los sudafricanos blancos. Entendió que la única salida a tanta violencia sería una verdadera reconciliación nacional. A pesar del altísimo nivel de descomposición de su país hacia 1990 y él aún preso, Mandela accedió a iniciar conversaciones con el entonces presidente blanco F.W. de Klerk para desmontar el régimen del apartheid. El acuerdo se logró y en 1994 Nelson Mandela fue electo democráticamente como el primer presidente negro de la historia de Sudáfrica.



La visión de unión que Mandela brindó al país, reconociendo que su sociedad era un arcoíris donde necesariamente deberían caber todos los colores fue vital. Fue especialmente atento a incluir en su gobierno y en su visión de país a la comunidad blanca. Lideró con su ejemplo.



Alimentar el odio quizás hubiera sido más fácil, pero entendía que eso sólo prolongaría el dolor y sufrimiento de todos.



El cambio que nos sirve en Colombia es el del perdón y de la reconciliación que enseñó Mandela. No es el del odio y el del resentimiento que solo acabará destrozándonos. El cambio ni puede ser a cualquier precio, ni se le puede encomendar a cualquiera. Petro está muy lejos de ser un Mandela.



Sigue en Twitter @alejoeder