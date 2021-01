Manejo integral

Enero 17, 2021 - 11:35 p. m. 2021-01-17 Por: Alejandro Éder

La pandemia sigue avanzado y todo indica que la emergencia sanitaria solo va a empeorar antes de que mejore, a pesar de avances tan importantes como la vacuna. Sin embargo, la emergencia social va a ser mucho peor y urge que se implementen estrategias ambiciosas y novedosas para recuperar la economía y el bienestar de los ciudadanos.

Tristemente, antes de 2 o 3 años, la normalidad pre-pandemia no volverá. Sectores importantes para la economía, como el turismo y el ocio, no recobrarán su ritmo por ese tiempo o más. Otros, como la manufactura y las confecciones, trabajarán a media máquina hasta que desarrollen medidas adecuadas para proteger la salud de sus trabajadores, que por lo general son muchos juntos en espacios cerrados. Esto generará una crisis de consumo a corto plazo en Colombia, debido a que nuestra economía atiende sobre todo el mercado interno. La única opción para recobrar el crecimiento económico rápidamente es la exportación.



Afortunadamente para Colombia, la crisis ha generado oportunidades que podemos aprovechar en este sentido. Una de ellas es que el avance del coronavirus y la implementación de cuarentenas preventivas a nivel mundial fracturó las cadenas de valor, sobre todo las muchas que iniciaban en China. Este fenómeno hizo caer en cuenta a muchos que para atender el mercado mundial las cadenas de producción global no pueden depender tanto del país asiático.



Otra es que la guerra comercial entre la China y Estados Unidos -iniciada por Trump pero que Joe Biden mantendrá-, ha causado que muchas empresas asentadas en China para servir el mercado estadounidense quieren reubicar a Latinoamérica para estar más cerca de su mercado final. Un segundo efecto de la guerra comercial es que los compradores americanos ya están buscando proveedores de todo tipo de productos -desde clavos hasta neveras- que hoy son comprados a productores netamente chinos.



De la mano del BID y de otros actores, el Gobierno Nacional está impulsando de manera acertada desde hace unos meses una estrategia de nearshoring para atraer a Colombia muchas de esas empresas que están buscando reubicarse en nuestra región. Hace falta, sin embargo, más compromiso para facilitar su llegada de las gobernaciones y alcaldías más opcionadas para recibirlas, como Cali o el Valle. Por ejemplo, se deberían estar impulsando simplificación de trámites y beneficios tributarios. También las entidades territoriales deberían estar enfocados en formación de capital humano. Por ejemplo, deberían invertir para reentrenar a los empleados de los sectores más afectados por la pandemia que hoy están sin trabajo.



De igual manera, los gobernantes locales deberían trabajar con sus Cámaras de Comercio para identificar qué productores hay de productos que hasta hace poco Estados Unidos compraba en la China y que hoy quieren comprarlos de países latinoamericanos. Colombia tiene uno de los TLC más competitivos para acceder al mercado del Norte, más competitivo inclusive que el que tiene México. Lo que no tenemos es una cultura exportadora. En el primer semestre del año el 93% de las empresas afiliadas a las Cámaras de Comercio reportó no haber exportado.



El manejo de esta crisis tiene que ser integral. Primero lo primero, pero que el manejo de la emergencia sanitaria no nos ciegue a los retos sociales y económicos que se deben atender con más decisión. Aprovechemos las oportunidades en medio de la adversidad. Desarrollando el mercado de exportación, podremos no sólo recuperarnos del golpe económico de la pandemia, sino iniciar un crecimiento sin precedente para nuestro país.



