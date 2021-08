La cuidamos, o morimos

Agosto 15, 2021 - 11:35 p. m.

“Estamos cerca del punto de inflexión en el que el calentamiento global se vuelve irreversible”. Palabras de Stephen Hawking, el célebre astrofísico inglés, en 2017, meses antes de morir. La razón de su advertencia fue la salida de Estados Unidos del Acuerdo de París propiciada por Donald Trump. A su parecer esa salida aceleraría la llegada del punto de no retorno. Por fortuna el presidente Joe Biden echó para atrás la decisión, pero desgraciadamente la profecía del profesor Hawking es vigente. El planeta agoniza.



No es sino ver las noticias para notar la tragedia. Los incendios forestales de California han alcanzado tal tamaño y vigor que su humo afecta la calidad del aire en Nueva York a 4 mil kilómetros de distancia. Los incendios en Turquía, Grecia y varios países mediterráneos están acabando con bosques y poblaciones enteras. En la otrora helada Siberia, los incendios forestales cubren un área más grande que todos los otros incendios forestales que hierven al tiempo en el mundo. Según Greenpeace, este año hay 160.500 km2 afectados en dicha región, un área más grande que Chocó, Valle, Cauca, Nariño y los tres departamentos del Eje Cafetero combinados.



Y de otro lado las lluvias. Todos vimos las imágenes del metro subterráneo que se inundó repentinamente en la ciudad china de Zhengzhou cuando en tan solo 24 horas cayeron 609 milímetros de lluvia. Cantidad de lluvia que cae en esa ciudad en un año normal. Es como si en Cali todas las lluvias de noviembre y octubre -más o menos 300 mm al mes- cayeran en un solo día. En Alemania, Japón, Camerún, la misma Turquía y hasta en Arauca, se están viviendo tragedias similares.

Lo complejo es que desde hace unos pocos años a hoy -menos de diez- estas tragedias a gran escala son recurrentes. Eventos improbables, extraordinarios y remotos se han tornado en habituales, y eso justamente indica lo cerca que estamos al punto de inflexión del calentamiento global, al punto de no retorno que temía Hawking. Ese es el tan mencionado cambio climático.



La semana pasada el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (Ipcc) de Naciones Unidas publicó su ‘Sexto Informe de Evaluación de Cambio Climático – AR6’. En él, los 234 expertos de 195 naciones -incluyendo la nuestra- advierten que ya estamos viviendo el cambio climático, no simplemente viéndolo acercarse. Anotan además, que el planeta hoy está 1,1°C más caliente que a mediados del Siglo XIX, periodo tomado como línea base para medir el calentamiento global. Peor aún, desde el último informe del Ipccen 2013, la temperatura ha aumentado en 0,2°C. A este ritmo, no se logrará la meta estipulada en los Acuerdos de París de contener el aumento este siglo a 1,5°C, límite mínimo para no perder el control. La situación es crítica.



Siento que todos debemos recibir este baldado de agua fría, porque los problemas hay que señalarlos para atenderlos. El pcc estima que aún estamos a tiempo para reversar la situación, si nos movemos y actuamos. En lo personal, propendamos a no contribuir a la destrucción.

Reciclemos, sembremos árboles y cambiemos nuestros hábitos. Este es sin embargo un problema global que requiere un esfuerzo coordinado de toda la humanidad en todas las latitudes. En ese sentido, exijamos a nuestros gobernantes, sean quienes sean, que Colombia sea líder en esta lucha. Transitemos a energías renovables y frenemos la deforestación.

El profesor Hawking resaltaba que el único lugar que conocemos aún en el universo que soporta la vida es la Tierra. O la cuidamos, o morimos.



