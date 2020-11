Álvaro José Carvajal Vidarte

Los estadounidenses se mantienen en suspenso sobre los resultados de las elecciones presidenciales en estados clave donde el recuento de votos sigue este miércoles, en una carrera demasiado reñida para declarar un ganador. He aquí una actualización sobre la situación en cada uno de ellos.



Cada estado asigna un cierto número de grandes electores o votos electorales. Con los que ya están escrutados, Joe Biden tiene actualmente 264 electores y Donald Trump, 214. Se necesitan 270 para llegar a la Casa Blanca.



Los tres grandes electores de Alaska aún no han sido atribuidos a ningún candidato, pero los demócratas no han ganado allí en décadas. La incertidumbre continúa, sin embargo, en cuatro estados.

Georgia



Este estado del sureste que tradicionalmente vota a los republicanos tiene 16 grandes electores en juego. El recuento alcanza el 94% de los votos.



Trump encabeza la carrera desde el martes por la noche, pero su ventaja se ha ido reduciendo durante el miércoles y varios medios anticipan un resultado muy reñido.



El presidente tiene actualmente el 50% de los votos escrutados contra el 48,8% de Biden. Las autoridades locales dijeron estar en condiciones de terminar el recuento de los sufragios en la noche del miércoles.

Nevada

Tiene seis grandes electores en juego. El escrutinio alcanza el 86% de los votos en este estado del desierto occidental que había elegido a Hillary Clinton en 2016.



Biden lidera la pelea con 49,3% contra 48,7% de Trump.



Las autoridades electorales locales dijeron en un primer momento que no iban a difundir nuevos resultados hasta el jueves antes de anunciar que, "debido al marcado interés por el voto en Nevada", iban a comunicar nuevas cifras el miércoles por la noche.



Pero el resultado final, que podría llevar a Biden a la Casa Blanca, no se conocerá probablemente antes del jueves por la mañana.

Pensilvania



El candidato que gane aquí se lleva 20 votos electorales. El 79% de los votos populares ya han sido escrutados en este estado industrial del "Rust Belt" ("Cinturón de óxido"), en el noreste, donde ambos candidatos realizaron una fuerte campaña.



Trump tiene una clara ventaja en Pensilvania este miércoles por la noche (51,4% frente al 47,3% de Biden), pero, según los medios estadounidenses, el recuento de los muchos votos por correo debería favorecer al candidato demócrata, oriundo de Pensilvania.



Las autoridades locales dijeron que el resultado final debería conocerse de aquí al viernes.

Carolina del Norte



Aquí hay 15 grandes electores en juego. El 95% de los votos ya se contabilizaron en este estado del sureste, asimismo tradicionalmente republicano.



La ventaja también por el momento es para Trump (50,1%) sobre Biden (48,6%), pero los votos por correo enviados hasta el martes, día de las elecciones, serán válidos allí hasta al 12 de noviembre.