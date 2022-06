Venezuela reportó su primer caso de viruela del mono este domingo

Venezuela detectó su primer caso de viruela del mono, un viajero proveniente de España, informó este domingo el Ministerio de Salud en un comunicado.



"A través del cerco epidemiológico se detectó en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía (a 24 km de Caracas) el primer caso sospechoso de viruela símica", reza el documento.



"El paciente, que ingresó al país proveniente de Madrid, España, tuvo contacto con dos contagiados en la ciudad de Barcelona, en la nación europea. Fue aislado de manera inmediata, se practicaron los exámenes pertinentes y se realizó toma de muestra, arrojando resultado positivo, con condiciones estables de salud", agrega.



El ministerio de Salud no dio detalles de la persona contagiada.



La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha registrado más de 1.000 casos de viruela del mono en una treintena de países en los que esta enfermedad no es endémica, con focos importantes en Reino Unido, España y Portugal.

Los primeros síntomas de contagio son fiebre, dolor de cabeza, dolores musculares y escalofríos, dando paso a lesiones en la piel entre el primer y el tercer día posteriores a la aparición de estos.



Esta enfermedad viral, que se transmite por contacto con una persona infectada y con lesiones cutáneas, se identificó por primera vez en 1970 en la República Democrática del Congo y es considerada endémica en una docena de países de África, pero su aparición en países no endémicos preocupa a los expertos.



No se han registrado muertes entre los casos confirmados en regiones no endémicas.