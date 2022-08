"¿Valgo menos que sus Gucci?": Pastor regañó a sus feligreses por no regalarle costoso reloj

El video de un pastor en Missouri, Estados Unidos, se viralizó en redes sociales por un apasionado sermón en el que tildó a sus feligreses de “tacaños” por no regalarle el lujoso reloj que les había pedido.



"Así es como sé que todavía eres pobre, en bancarrota, destrozado y desagradable, debido a cómo me estás honrando", dice el reverendo Carlton Funderburke a su congregación en el clip.



La grabación muestra al líder religioso reprendiendo a sus seguidores porque hace unos ocho meses les pidió un reloj de marca Movado y aún no se lo han regalado. Según medios locales, este accesorio podría costar entre 300 y 3 mil dólares.



"Puedes comprar un reloj Movado en Sam's", expresó Funderburke. "Y todos ustedes saben que pedí uno el año pasado. Aquí estamos en agosto, todavía no lo tengo. No han dicho nada. Déjenme hacer el esfuerzo y hablar a mis tacaños hijos", dice también.



"¿No valgo tu dinero de McDonald's? ¿No valgo tu dinero de Red Lobster? No valgo tu St. John Knit, ahora de alguna manera ya no pueden pagarlo. ¿No valgo Louis Vuitton? ¿No valgo tu Prada? ¿No valgo tu Gucci?", cuestiona el líder.



Luego de que esta grabación causara revuelo en redes sociales, el pastor publicó una disculpa donde aseguró que sus palabras fueron malinterpretadas. Según él, ese video no refleja “su corazón ni sus sentimientos”.