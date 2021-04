Vacuna anticovid de Johnson & Johnson seguirá suspendida en Estados Unidos

angela marcela alvarez

La pausa en todas las inmunizaciones estadounidenses con la vacuna anticovid de Johnson & Johnson continuará al menos una semana más después de que los miembros de un panel de expertos convocado por el gobierno dijeran el miércoles que necesitaban más tiempo para evaluar su posible relación con un trastorno de la coagulación.



Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, CDC, convocaron una reunión un día después de que las autoridades informaran de seis casos -uno de ellos mortal- de mujeres que desarrollaron coágulos cerebrales junto con un bajo recuento de plaquetas en la sangre, en las dos semanas posteriores a la administración de la vacuna de una sola dosis.



La vacuna se ha administrado a unos 7,2 millones de estadounidenses, y el miércoles se informó a los participantes en la reunión de que se ha identificado un séptimo caso de una mujer de 28 años.

Lea además: Esto es lo que se sabe sobre la variante brasileña del coronavirus P1



En la reunión del miércoles se podría haber decidido si se limitaba la vacuna a algunos subconjuntos de la población, pero la mayoría de los miembros dijeron que aún no se sentían cómodos para tomar esa decisión sin más datos.



"No quiero enviar el mensaje de que hay algo fundamentalmente erróneo en esta vacuna", dijo Beth Bell, presidenta del grupo de trabajo.



"Pero quiero ser capaz de entender y defender la decisión que he tomado basándome en una cantidad razonable de datos", añadió. La próxima reunión aún no se ha fijado, pero se espera que sea dentro de una semana o diez días.



Pero la mayoría consideró que, dada la gravedad de los coágulos, que pueden tener consecuencias neurológicas devastadoras incluso sin ser mortales, y dada la abundancia en Estados Unidos de otras vacunas que no tienen el mismo riesgo de seguridad, era necesario realizar más estudios.



Previo a la reunión, la directora de los CDC, Rochelle Walensky, dijo a la prensa el miércoles que los síntomas son consistentes con los efectos secundarios raros derivados de la vacuna AstraZeneca que se registraron en Europa.



"Quiero compartir con ustedes mi confianza en el sistema que tenemos", expresó. "Conjuntamente, los CDC y la FDA (Administración Federal de Alimentos y Medicamentos) pudieron identificar estos eventos raros y actuar rápidamente para alertar a los proveedores de atención médica, así como al público", subrayó.



Se insta a las personas que recibieron la vacuna J&J a que informen si experimentan síntomas que incluyen dolor de cabeza intenso, dolor abdominal, dolor en las piernas o dificultad para respirar.



Mientras tanto, se les ha dicho a los médicos que no traten esos coágulos con la heparina común porque esto podría empeorar la afección.



Tanto las vacunas de J&J como de AstraZeneca se basan en la tecnología de vectores de adenovirus, que ahora está bajo escrutinio.



Otros inmunizantes de vector de adenovirus contra el covid-19 son Sputnik V, del laboratorio ruso Gamaleya, y CanSino, producido en China.



Los casos con coágulos cerebrales o abdominales junto con plaquetas bajas no se han relacionado con las vacunas de los laboratorios Pfizer ni Moderna, que se basan en la tecnología de ARN mensajero.