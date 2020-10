Una persona se infecta dos veces de covid-19 en EE.UU., el quinto caso en el mundo

Juan Felipe Delgado Rodriguez

Un estadounidense se infectó dos veces de covid-19 en un mes y medio de intervalo y la segunda infección fue más grave que la primera, según un estudio divulgado el martes, este caso de reinfección es uno de los cinco registrados hasta ahora en el mundo.



"Sigue habiendo gran desconocimiento sobre las infecciones del SARS-CoV-2 y la respuesta del sistema inmunitario, pero nuestros trabajos muestran que una infección anterior no protegería necesariamente contra una infección futura", dice el profesor Mark Pandori, autor principal del estudio publicado en la revista médica The Lancet Infectious Diseases.



Esto implica que "la gente que ha dado positivo al SARS-CoV-2 debería seguir tomando precauciones, como la distancia física, llevar mascarilla y lavarse las manos", porque es posible infectarse de nuevo, explica Pandori, citado en un comunicado de la revista.

Según esta revista médica, hasta ahora se han confirmado cinco casos de reinfección: en Hong Kong (el primero, anunciado el 24 de agosto), en Bélgica, Holanda, Ecuador y en el estado norteamericano de Nevada (objeto de este nuevo estudio).



"Esto no quiere decir que no haya más, ya que muchos casos de covid-19 son asintomáticos" y por tanto difíciles de detectar, alerta Pandori, experto de la Universidad de Nevada.



Los cinco casos son diferentes. En el caso de Nevada y de Ecuador, la segunda infección fue más grave que la primera, a diferencia de lo que ocurrió con los otros tres.



En el caso de Nevada -un joven de 25 años- no se detectó ningún desorden inmunitario ni ninguna otra enfermedad previa.



El pasado 18 de abril, dio positivo una primera vez, con algunos síntomas (dolor de garganta y de cabeza, tos, náuseas y diarrea). Se aisló en su domicilio y su estado mejoró. Después, dio negativo en dos ocasiones.



Pero 48 días después, el 5 de junio, dio de nuevo positivo, después de presentar en esta ocasión síntomas más graves, como dificultades para respirar que requirieron su ingreso en urgencias y la administración de oxígeno. Ahora está recuperado.



Un análisis genético ha demostrado que estas dos infecciones sucesivas fueron causadas por dos cepas diferentes de coronavirus SARS-CoV-2, un dato indispensable para tener la seguridad de que se trata de una reinfección.

"Son necesarias más investigaciones para comprender cuánto tiempo dura la inmunidad contra el SARS-CoV-2 y por qué algunas de las segundas infecciones, aunque raras, son más graves", se pregunta Pandori.