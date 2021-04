Tiroteo en escuela de Tennessee, Estados Unidos, deja una persona muerta

Natalia Moreno Quintero

Una persona murió y un oficial de policía resultó herido este lunes en un tiroteo en una escuela secundaria en Knoxsville, en el estado de Tennessee, Estados Unidos, informaron las autoridades.



El tiroteo, indicó la fuerza en su cuenta de Twitter, ocurrió en el centro educativo Austin-East Magnet High School. Según un comunicado oficial leído después en la televisión local, uno de los heridos murió en el lugar.



La policía había respondido a informaciones que indicaban que un "sujeto masculino" estaba aparentemente armado en la escuela, dijo el Departamento de Policía de Knoxville.



"Al acercarse al sujeto, se registraron disparos. Un agente del KPD (Departamento de Policía de Knoxville) fue herido al menos una vez y transportado al centro médico UT con lesiones que se espera no sean potencialmente mortales", indicó el comunicado.



"Un hombre fue declarado muerto en el lugar, mientras que otro fue detenido para una mayor investigación. No se tiene conocimiento de otras víctimas de disparos", señaló la nota.



"El edificio de la escuela ha sido asegurado y los estudiantes que no estuvieron involucrados en el incidente han regresado a sus familias", indicó Bob Thomas, superintendente de escuelas del condado de Knox, en Twitter.



Las autoridades dispusieron que las familias se reúnan en un estadio de béisbol adyacente a la escuela secundaria.

La alcaldesa de Knoxville, Indya Kincannon, visitó al oficial herido en el hospital y dijo a los reporteros afuera que estaba consciente y de buen humor.



"Va a estar bien. Y le agradecí por arriesgar su vida para proteger a los estudiantes y al personal de la escuela", dijo la alcaldesa.



"Mi mensaje es que todos debemos trabajar juntos para detener la violencia", añadió.



De su lado, el gobernador de Tennessee, Bill Lee, expresó que la situación era "muy difícil y trágica".



Los tiroteos en centros de enseñanza han sido un flagelo recurrente en Estados Unidos desde la trágica masacre de Columbine, Colorado, en abril de 1999.



Denunciando una "epidemia" de violencia armada, el presidente demócrata Joe Biden dio a conocer la semana pasada una serie de medidas para limitar la proliferación de armas de fuego en el país.