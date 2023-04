Un sismo magnitud 5,5 sacudió este lunes por la noche el sur de México sin que se hayan registrado daños de consideración, según las autoridades.



El sismo tuvo como epicentro la localidad de Puerto Escondido, en el sureño estado de Oaxaca, a unos 500 kilómetros de Ciudad de México, según el Servicio Sismológico Nacional.



El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, dijo en Twitter que el sismo "al parecer y afortunadamente no causó daños mayores". Añadió que "de todas maneras están actuando Protección Civil, las secretarías de la Defensa Nacional y Marina y el gobierno del estado (de Oaxaca)".



Las autoridades de la capital, donde el movimiento telúrico que alertó a la población, anunciaron que hasta el momento no hay víctimas ni daños materiales.



La alcaldesa de la capital, Claudia Sheinbaum, dijo en Twitter que las dependencias de su gobierno "han concluido los protocolos de revisión sin novedad alguna. Saldo blanco".



Decenas de personas desalojaron edificios al escuchar la alerta aunque el sismo no se sintió en la capital, en donde viven unas nueve millones de personas.



En México, la mayoría de estos fenómenos se originan en el Pacífico, lo que ha permitido desarrollar un sistema de alerta sísmica en el centro del país.



Con un estruendoso sonido, esta alarma viaja a mayor velocidad que las ondas sísmicas y advierte sobre un movimiento telúrico mayor un minuto en promedio antes de que ocurra, permitiendo desalojar viviendas o encontrar una zona segura.



En 1985, un terremoto de magnitud 8,1 sacudió a México y dejó amplias zonas de la capital en ruinas. Según datos del registro civil, más de 10.000 personas murieron tan solo en la megaurbe.



En tanto, el 19 de septiembre de 2017 otro sismo de 7,1 sorprendió a los mexicanos y dejó 369 fallecidos.