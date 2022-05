Un taiwanés crea un coche para que sus peces "exploren otros mundos"

Hasta ahora existían los peces volantes, pero Jerry Huang acaba de inventar los peces "rodantes", con sus dos peces rojos, a los que pasea en un cochecito por una ciudad de Taiwán.



En Taichung, en el oeste de la isla, Huang se pasea empujando su último invento: un acuario sobre ruedas.



"Antes, la gente paseaba a sus perros y sus gatos. Hoy, se pasean con sus loros, sus serpientes y también con sus lagartijas. He visto incluso a gente con sus arañas de compañía", cuenta.



Así que ¿por qué no los peces? El taiwanés se puso el objetivo de hacer que sus preciados animales puedan "explorar otro entorno por encima del agua".



El hombre, un aficionado de la fotografía con drones que vive de su canal de YouTube, pasó varias semanas trabajando en el diseño de un cochecito para peces. En unos días, juntó varias piezas sueltas que tenía en su taller y montó el artefacto.



El acuario, cilíndrico, está conectado a un sistema de filtración y de oxigenación que lleva una batería, y todo eso va enganchado a un carrito diseñado especialmente para ello. ¿El costo? De 280 a 375 euros (de 300 a 400 dólares).



"Hice muchas búsquedas antes de empezar a hacer este acuario. No fue un impulso. Uno tiene que entender al pez. Hay una razón por la que elegí al pez rojo", explica.



Y es que no es tan fácil sentirse bien cuando se es un pez y se va paseando por el mundo de los humanos, pese a estar en el agua, dentro de un acuario. El pez rojo, robusto y acostumbrado a las miradas curiosas de la gente, es la especie más apropiada para este tipo de experiencia.



Huang está convencido de que a sus animales les encantan los paseos.



"Todos tenemos ganas de explorar mundos exóticos inhabitables. Por eso enviamos naves espaciales al universo", dice.



"Si yo fuera un pez rojo, seguramente me emocionaría mucho que alguien inventara un medio para que pudiera explorar otros mundos".