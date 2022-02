Un caleño en Ucrania narra cómo ha vivido las primeras horas de la Invasión rusa

Juan Pablo Lozano, un joven caleño de 28 años, cumplió el pasado martes tres meses de vivir en Kiev, capital de Ucrania, y nunca imaginó estar en el lugar que hoy es el foco de atención mundial tras la invasión de tropas rusas.



En entrevista con El País, Juan Pablo, quien trabaja en una empresa de almacenamiento de sistemas, contó cómo ha vivido las primeras horas luego de la invasión rusa, explicó por qué no quiere dejar el país y relató cómo se encuentran las calles de la capital ucraniana.



¿Cómo han sido las últimas horas en Kiev, Ucrania?



Esta ciudad es muy alegre y muy bonita como cualquier ciudad europea, pero desde hace 2 días las cosas han cambiado. Como yo trabajo en la tarde y la noche, el miércoles cuando llegué a las 3:00 a.m. preparé junto a mi novia algo de comer y de un momento a otro empezaron a sonar unas sirenas.



Yo vivo en un séptimo piso y cuando ventea muy fuerte suenan las antenas y golpea el viento en el techo, por lo que pensamos que era eso, pero de un momento a otro empezaron a sonar varios estruendos y vimos las noticias. Al mismo tiempo nuestros compañeros nos empezaron a contar que habían varias explosiones en Kiev y por Twitter nos dimos cuenta que también habían explosiones en el aeropuerto.



A eso de las 7:00 a.m. empezaron a sonar las alarmas como si fuese a haber un ataque aéreo, por lo que decidí ver de nuevo las noticias y me enteré que dichas alarmas no sonaban desde la Segunda Guerra Mundial. En ese momento me asusté un poco más pero trato de conservar la calma, pues yo actualmente no busco salir de Ucrania, solamente quiero encontrar calma y que la empresa con la que estoy trabajando nos ofrezca diferentes opciones sobre qué hacer.



Mi jefe nos habló y nos dijo que la situación es difícil, tanto así que hace unas pocas horas salí por un tarro de agua y la policía ucraniana me dijo que me tenía que entrar rápidamente a la casa porque prácticamente estábamos en guerra.



Hasta el momento no he visto explotar bombas, por eso he tratado de estar calmado.



En Kiev hay una tensa calma y estamos en medio de un toque de queda. En estos momentos están todos los negocios cerrados y solamente hay una tienda de tabaco abierta.

“Desde antes de viajar conocía todo lo del conflicto entre Rusia y Ucrania porque me gusta la geografía y la política. Sabía todo lo que había pasado en el 2014”.

¿Cuál es el panorama en las calles de Kiev?



Cuando hace unas semanas empezaron a hablar de la invasión rusa en las calles de Kiev había una que otra marcha. Eran manifestaciones pacíficas en las que había gente con banderas blancas o con la de Ucrania, también pude ver personas que portaban una bandera negra con rojo, lo que los identifica como ucranianos nacionalistas, todos ellos estaban pidiendo y clamando para que no pasara nada malo. Las marchas ocurrían aproximadamente entre las 8 y 9 de la mañana y la tarde transcurría muy normal.



Hasta ahora no he visto soldados ni tanques de guerra aquí en Kiev, pero desde que Putin salió a decir que iba a desplegar sus tropas la situación se ha tornado más complicada y empezaron a atacar varias ciudades y fue cuando iniciaron a sonar las explosiones.



Hasta ahora he visto que están atacando especialmente resguardos militares o de inteligencia. Hoy las calles ya están solas y desde las 5:00 p.m. todo está vacío.



¿Por qué afirma que no tiene intereses en regresar a Colombia?



Porque veo que mi empresa me está respaldando. En la compañía que trabajo, desde que empezaron a ocurrir estos problemas, los jefes han estado muy pendientes de nosotros y nos han manifestado que si necesitamos algo les avisemos.



Además, yo en este momento no le puedo exigir a mi jefe que me saque de Ucrania y me lleve hacia Polonia, pues las fronteras y las carreteras están colapsadas de vehículos con familias queriendo salir.



En este momento estoy alerta pero tranquilo. También estoy buscando una solución y la solución no creo que sea salir corriendo de Ucrania de un momento a otro. Hay que ser muy pacientes y, si se agrava la cosa, me tocará buscar otras opciones, pero lo que me tiene tranquilo es que tengo el respaldo de la empresa.

¿Qué mensaje le envía a su familia en Cali?



No solamente a mi familia sino a las demás familias de los colombianos que estamos acá en Ucrania. A todos ellos les digo que aquí en Kiev no han pasado todavía cosas feas y tampoco esperamos que pasen, eso sí, estamos alertas.



A mis familiares solo les pido calma, pues no gano nada con salir a correr buscando ir a Polonia, pues si estuviera en ese plan mi familia estaría más preocupada. Estamos esperando que no pase nada malo.



¿Ha podido escuchar algo sobre la posición de los ucranianos sobre los territorios prorrusos?



He podido hablar con una persona de Ucrania que habla un poco español y lo que alcancé a entender es que las personas que son prorrusas y de esas regiones en las que se sienten más rusos que ucranianos, son personas de mucha edad que toda la vida han querido hacer parte de Rusia y no se sienten ucranianos, por lo menos con Crimea pasó eso, pues ellos hicieron un referendo y lo ganaron.



¿Qué sensación le han dejado estos tres meses viviendo en Ucrania?



Llegué en una época complicada porque estaban en pleno invierno y todos estos días ha seguido nevando.



Sin embargo, he podido apreciar que Kiev es una ciudad muy hermosa que cuenta con una gran arquitectura. Además me parecen magníficos los edificios antiguos.



También he podido conocer la Estatua de la Madre Patria y visitar el Museo de la Segunda Guerra Mundial porque los ucranianos no desconocen su historia y allí uno puede ver los tanques que utilizaron y diferentes ojivas nucleares.