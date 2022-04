Ucrania asegura que las fuerzas rusas preparan un ataque "masivo" en la región de Lugansk

Las fuerzas rusas preparan un "ataque masivo" contra las tropas ucranianas en la región de Lugansk, en el este de Ucrania, dijo el lunes su gobernador, Sergii Gaiday.



"Vemos que hay equipamiento viniendo de diferentes direcciones, que [los rusos] traen hombres, que traen combustible (...). Entendemos que se están preparando para un ataque masivo", dijo en un mensaje de vídeo.



"Los bombardeos son cada vez más intensos. Anoche, hubo un intento de llegar a Roubijné [cerca de Lugansk], nuestros defensores lo repelieron, inutilizaron varios tanques, hubo decenas de cadáveres" de soldados rusos, dijo Gaiday.



"Ayer, desgraciadamente, en la explosión de una mina o de un proyectil de artillería, murieron dos voluntarios" y "una iglesia fue bombardeada" con el resultado de dos sacerdotes heridos, añadió, sin dar más detalles.



Por ello, el gobernador pidió a los habitantes de la región que se marchen.



"No lo duden, por favor. Hoy, mil personas han sido evacuadas. Por favor, no esperen a que sus casas sean bombardeadas", pidió en su mensaje.



Las autoridades ucranianas afirmaron el sábado que las fuerzas rusas se estaban retirando de las zonas del norte de Ucrania, en particular de los alrededores de Kiev, para desplegarse hacia el este y el sur del país.

Hallan cadáveres en sótano de ciudad ucraniana de Bucha

Los cadáveres de cinco hombres con las manos atadas fueron encontrados en un sótano de un centro sanitario infantil de Bucha, una ciudad que estuvo en manos de las fuerzas rusas, informó el lunes la fiscalía general de Ucrania en un comunicado en Telegram.



"En el sótano de uno de los sanatorios infantiles, la policía encontró los cadáveres de cinco hombres con las manos atadas", indicó el comunicado. "Los soldados de las fuerzas armadas rusas torturaron y mataron a civiles desarmados", añade el texto.



El comunicado iba acompañado de fotografías que muestran los cadáveres y la oficina de la fiscal Irina Venediktova indicó que se había abierto una investigación sobre las circunstancias de sus muertes.



Los países occidentales pidieron el lunes una investigación sobre los "crímenes de guerra" presuntamente cometidos por los militares rusos en la región de Kiev, que Moscú negó rotundamente pero que Ucrania calificó de "genocidio".



Este fin de semana se descubrieron decenas de cadáveres vestidos de civil en las calles y en fosas comunes de Bucha, en la periferia noroeste de la capital ucraniana, después de que las fuerzas rusas se retiraran de la ciudad.