Twitter suspende la cuenta que rastrea los vuelos del jet privado de Elon Musk

Una cuenta de Twitter que rastreaba los vuelos del jet privado de Elon Musk informó el miércoles que la plataforma lo suspendió a pesar de la promesa del empresario de no tocarla en aras de la libertad de expresión.



"Bueno, parece que @ElonJet está suspendida", tuiteó su creador, Jack Sweeney, desde su cuenta personal @JxckSweeney.



Creada por este estudiante y seguida por unas 500.000 personas, @ElonJet usaba datos públicos para indicar automáticamente cuándo y dónde despegaba y aterrizaba la aeronave de Musk, también jefe de las empresas Spacex y Tesla.



Musk había dicho públicamente que no tocaría la cuenta después de comprar Twitter a fines de octubre por 44.000 millones de dólares. "Mi compromiso con la libertad de expresión se extiende incluso a no prohibir la cuenta que sigue a mi avión, aunque eso es un riesgo directo para la seguridad personal", dijo a principios de noviembre.



Lea aquí: Pedro Castillo, acusado de "rebelión", seguirá detenido en medio de protestas en Perú



La cuenta personal de Sweeney sigue sin embargo accesible y allí indica cómo encontrar información sobre el jet de Musk en otras redes sociales como Instagram, Facebook y Mastodon.



El avión de Musk "voló de Los Ángeles a Austin anoche después de que mi cuenta fuera suspendida en Twitter", dijo en una publicación de Instagram el miércoles.



Los sitios web de seguimiento de vuelos y varias cuentas de Twitter ofrecen vistas en tiempo real del tráfico aéreo.



Las normas estadounidenses requieren que los aviones en las áreas designadas estén equipados con tecnología que transmite las posiciones de las aeronaves utilizando señales que pueden captar dispositivos relativamente simples.



Descubrir o confirmar a quién pertenece realmente un avión puede requerir algo de investigación, dijo Sweeney, quien presentó una solicitud de registros públicos ante el gobierno de Estados Unidos para confirmar la propiedad de Musk de su avión.



La suspensión de la cuenta se produjo un día después de que el cofundador y exjefe de Twitter, Jack Dorsey, defendiera públicamente a los empleados de la empresa de tecnología, a quienes Musk ha criticado por decisiones relacionadas con la moderación del contenido.



"Creo firmemente que cualquier contenido producido por alguien para internet debe estar permanente hasta que el autor original decida eliminarlo", escribió Dorsey. "Debe estar siempre disponible y direccionable. Las eliminaciones y suspensiones de contenido no deberían ser posibles".



Desde que asumió al frente de Twitter, Musk ha enviado mensajes contradictorios sobre lo que está autorizado o no en la plataforma.



Musk restauró cuentas antes suspendidas por la red social, incluida la del expresidente estadounidense Donald Trump.



Pero también canceló la del rapero Kanye West tras la publicación de varios mensajes considerados antisemitas. Y rechazó el regreso a Twitter de Alex Jones, fundador del sitio web de extrema derecha InfoWars, quien fue condenado a pagar unos 1.500 millones de dólares de indemnización por afirmar que la masacre de 2012 en la escuela primaria Sandy Hook fue un "engaño".