Twitter fue acusada en la justicia de EE.UU. por "complicidad" con el terrorismo

Twitter fue acusada el miércoles ante la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos de cerrar los ojos ante el grupo Estado Islámico (EI), cuando los magistrados analizan si las redes sociales pueden ser responsabilizadas de actos de terrorismo.



En una audiencia de dos horas, los nueve magistrados escucharon que debería considerarse la "complicidad" de Twitter con el terrorismo al no impedir contenidos creados por grupos extremistas.



"Hay una acusación de ceguera deliberada (...). Usted sabía que el EI estaba utilizando su plataforma", dijo la jueza Sonia Sotomayor, al abogado de Twitter, el acusado en el caso.



La demanda fue presentada por la familia de una víctima de un ataque cometido en 2017 por el grupo EI en un club nocturno de Estambul.



La familia alega que el hecho de que Twitter no retirara ni dejara de recomendar los tuits del EI constituyó una ayuda a un acto terrorista.



La audiencia se celebró un día después de que la Suprema Corte trató un caso similar contra YouTube. Ese caso se refería a una víctima estadounidense de los atentados de París de 2015, también reivindicados por el EI.



Twitter, respaldado por grandes empresas tecnológicas, insiste en que el mero hecho de ser una plataforma utilizada por decenas de millones de usuarios en todo el mundo no acredita la ayuda "deliberada" a un grupo terrorista.



En el centro ambos casos, que deberían resolverse antes del 30 de junio, se encuentra la amplia inmunidad legal conferida a las plataformas tecnológicas por una ley de hace décadas y que hace prácticamente imposible entablar demandas por cuestiones de contenido.



Las compañías tecnológicas consideran que la ley estadounidense, conocida como Sección 230, es un texto fundamental de internet que ayudó al nacimiento de la revolución de las redes sociales al evitar procesos judiciales a los sitios de la web.