Trump, rezagado en las encuestas a 100 días de las elecciones presidenciales 

Jhon Edward Montenegro Jimenez

Sondeos publicados este domingo mostraron un debilitamiento del mandatario de Estados Unidos Donald Trump, frente a su rival Joe Biden, en la carrera por la presidencia de ese país, cuyos comicios serán el próximo tres de noviembre.



Las nuevas encuestas de votantes revelaron que el apoyo a Trump está en retroceso en tres estados claves para ganar las elecciones: Florida, Arizona y Michigan.



En Florida, el presidente republicano obtuvo un 46% de apoyo contra un 51% de su único rival, Joe Biden, mientras que en Arizona, el aspirante demócrata le lleva cuatro puntos de ventaja, con un 49%. Por su parte, la ventaja de Biden en Michigan es de 52% sobre 40%, por encima del promedio de RealClearPolitics de encuestas nacionales recientes, que coloca al exvicepresidente de Barack Obama 8,7 puntos por delante de Trump.

En el 2016 Trump obtuvo la victoria en los tres estados mencionados anteriormente, aunque en Michigan tuvo una ajustada diferencia de menos de 11.000 votos. Además, con un pronóstico adverso, el Mandatario ganó la candidatura de su partido y derrotó en ese año a su rival demócrata Hillary Clinton.



"Las elecciones están a 100 días de distancia. Creo que la votación temprana comienza en 60 días o menos. Nos estamos acercando mucho a que el pueblo estadounidense tome esa decisión”, señaló el gobernador republicano de Maryland, Larry Hogan, quien no votó por Trump en 2016 y ayer le aseguró a CNN que era poco probable que respaldara al presidente esta vez.



Mientras tanto, el Mandatario estadounidense de 74 años, que viene enfrentando críticas crecientes sobre el manejo que le ha dado a la pandemia de coronavirus, así como a las protestas contra el racismo y la brutalidad policial, aseguró este domingo que espera que una “mayoría silenciosa” le dé la victoria en las elecciones.



“¡Biden no tiene nada! ¡La mayoría silenciosa hablará el 3 de noviembre! Las encuestas falsas de supresión y las noticias falsas no salvarán a la izquierda radical”, añadió Trump.



Entre tanto, Joe Biden, de 77 años, y quien dice estar luchando por “el alma de Estados Unidos”, marcó el hito con un tuit en el que solo destacó: “100 días”.