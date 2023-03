Tras 18 años de cárcel, la justicia en Estados Unidos anula la condena de un inocente

Un juez del tribunal de distrito de Brooklyn anuló este jueves la condena de un prisionero afroestadounidense que pasó 18 años en la cárcel por un asesinato que no cometió, y que fue sentenciado a partir de la fotografía de otra persona.



Sheldon Thomas, de 35 años, fue acusado y condenado a 25 años de cárcel por el homicidio de Anderson Bercy, de 14 años, y las lesiones de otro adolescente, el 24 de diciembre de 2004, en un tiroteo en Brooklyn.



Tras ordenar una nueva investigación, 18 años después, el fiscal del distrito Eric González pidió anular la condena y desestimar la acusación.



El juez Matthew D’Emic cumplió este jueves el trámite y el "Sr. Thomas salió del tribunal como un hombre libre", dijo una fuente judicial a la AFP.



Lea aquí: Video: influencers casi mueren aplastados por camioneta que se estrelló en el local donde grababan en vivo



En un inicio, la fiscalía aseguró que en el tiroteo participaron Thomas y otras dos personas pertenecientes a una misma pandilla, aunque según las pruebas, solo dos armas fueron usadas para realizar disparos desde el interior de un coche.



Además, una testigo identificó a dos personas que viajaban en un auto, pero ninguna era Thomas.



Sin embargo, un detective le mostró una foto de otra persona, también llamada Sheldon Thomas, que sacó de una base de datos de la policía, a la testigo, la cual lo reconoció como uno de los autores del tiroteo.



Según la nueva investigación, que llevó al interrogatorio de varios testigos, los policías implicados en el caso estaban decididos a detener a Thomas y utilizaron el procedimiento de identificación defectuoso como pretexto.



En una audiencia en 2006 se descubrió la existencia de la falsa identificación, pero el juez decidió seguir adelante con el proceso alegando que había causa probable para detener a Thomas, basado en "información verificada de personas desconocidas que habían llamado" y en el hecho de que se parecía al otro Thomas identificado en la fotografía.



Antes de que empezara el juicio, la fiscalía retiró las acusaciones contra uno de los sospechosos y el juez absolvió al segundo acusado. Pero Thomas fue condenado a 25 años de cárcel por homicidio en segundo grado e intento de homicidio.



La nueva investigación concluyó que al acusado se le privó de un "proceso debido en cada etapa" y que fue víctima de una "condena fundamentalmente injusta".



También afirmó que a pesar de las afirmaciones de la policía, los fiscales, el juez de primera instancia y un panel de apelación, el acusado y su homónimo mostrado en la fotografía no se parecen.



La defensa mostró a 32 estudiantes de derecho una foto del acusado y la que fue usada como prueba en el primer juicio, de los cuales 27 concluyeron que el acusado no era el de la foto. Mientras que de los otros cinco, solo uno pensó que el Thomas de la matriz era el acusado.



Hay que "tener el valor de corregir los errores del pasado", dijo el fiscal González, dispuesto a revisar viejos casos sospechosos.