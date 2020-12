Tiroteo en Nueva York: Hombre disparó en medio de concierto navideño frente a catedral

Álvaro José Carvajal Vidarte

Un hombre fue muerto por la policía en la ciudad de Nueva York el domingo después de disparar contra una multitud reunida para asistir a un concierto de villancicos navideños frente a una iglesia.



No hubo heridos entre la multitud, reunida en las inmediaciones de la catedral St John The Divine en Manhattan, dijo el comisario Dermot Shea de la Policía de Nueva York.



Tres policías que intervinieron en la operación hicieron 15 disparos en dirección del atacante, cuya identidad no fue revelada, alcanzándolo al menos una vez en la cabeza, señaló.



La policía encontró dos armas cortas en el lugar y un bolso en los alrededores que contenía un bidón lleno de gasolina, cables, cuerdas y numerosos cuchillos, agregó el comisario.



Una portavoz del Departamento de Policía de Nueva York había indicado más temprano que los agentes usaron sus armas después de que el hombre comenzó a disparar.



Un reportero de la AFP que presenció la escena señaló que el hombre disparó frente a la iglesia mientras cientos de personas comenzaban a dispersarse al término de los cánticos.



Martha Stolley, una testigo, señaló a la AFP que el hombre había disparado ocho o diez veces antes de ser herido por la policía, y que tiraba "sin apuntar" y gritando "!Dispárenme, mátenme!"