Temporada de lluvias en Perú deja 58 muertos y miles de damnificados

Al menos 58 muertos y más de 8.000 damnificados han dejado en la costa norte y nororiente de Perú las inundaciones por lluvias y el desbordamiento de ríos, debido al atípico ciclón Yaku, informó la Defensa Civil el viernes al dar un nuevo balance de la situación.



"Hasta el momento y desde el inicio de la temporada de lluvias se registran: 3.000 afectados, 8.222 damnificados, 58 fallecidos, 57 heridos, 8 desaparecidos", dijo a periodistas Carlos Yáñez, jefe del Instituto Nacional de Defensa Civil.



La autoridad reportó además "420 viviendas destruidas y 2.509 inhabilitables", al detallar los daños registrados en el país desde que en diciembre empezó la temporada de lluvias.



El organismo de socorro había informado temprano de "seis fallecidos, 567 damnificados y más de 2 mil afectados", antes de actualizar cifras con informes de distintas regiones.



La autoridad no precisó las circunstancias ni fechas de las muertes, pero resaltó que el recuento se remontaba al inicio de las lluvias estacionales hace poco más de tres meses.



Las inundaciones, acompañadas de fuertes vientos que afectan a parte de Perú, arrancaron esta semana y crecieron en proporciones las últimas 48 horas, afectando zonas urbanas y rurales de los departamentos costeros de La Libertad, Lambayeque, Piura y Tumbes, en la frontera con Ecuador.



El nivel de precipitaciones estacionales se disparó por la presencia de un "ciclón no organizado" frente a las costas peruanas, en aguas del océano Pacífico, según las autoridades.



"El ciclón Yaku es un fenómeno muy inusual haciendo que lluvias se intensifiquen en el norte", dijo el director de Defensa Civil, César Sierra, a la radio Exitosa.



El desplazamiento del ciclón, que se encuentra a unos 500 kilómetros de la costa peruana según el Servicio de Meteorología de Perú (Senahmi), activó una alerta de lluvias intensas en Lima, donde es raro que se registren precipitaciones.



El gobierno envió una tonelada de alimentos y adicionalmente útiles de limpieza para ayudar a la población perjudicada.



El Senahmi aclaró que no es la primera vez que "un ciclón no organizado, diferente a los ciclones tropicales", aparece frente a las costas peruanas.



La presencia de ese tipo de ciclón está asociada al fenómeno climático El Niño. "En Perú ya hubo un ciclón en 1982 y 1983 con El Niño y en 2017, pero esta vez es mayor", dijo la meteoróloga Raquel Loayza a la radio RPP.



"Este ciclón se debilita conforme se enfrían las aguas y acerca a la costa", agregó.



El Niño es un fenómeno climático que causa el sobrecalentamiento de las aguas en el Pacífico sudamericano, golpeando las costas de Perú y Ecuador principalmente con lluvias e inundaciones.



Ante la inminencia del evento, las autoridades declararon el estado de emergencia del sistema de vigilancia en previsión avalanchas y otros desastres.