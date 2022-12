Talibanes liberaron a dos estadounidenses detenidos en Afganistán

Afganistán liberó a dos estadounidenses detenidos, dijo el Departamento de Estado el martes, el mismo día en que el gobierno talibán prohibió a las mujeres cursar estudios universitarios.



"Entendemos esto como un gesto de buena voluntad de los talibanes. No es parte de un intercambio de presos o detenidos", dijo el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, quien apuntó también que no hubo dinero de por medio.



El funcionario dijo que no podía dar más detalles debido a normas de confidencialidad.



La liberación fue el mismo día en que los talibanes prohibieron el acceso de las mujeres a las universidades, lo que generó una condena de Estados Unidos, que advirtió que esta decisión tendrá costos para los islamistas.



Estados Unidos ha condenado reiteradamente a los talibanes desde que el año pasado recuperaron el poder cuando el presidente Joe Biden retiró sus tropas, lo que provocó el colapso de un gobierno de dos décadas respaldado por Occidente.