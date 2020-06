Suben a siete las muertes por el sismo de 7,5 grados que sacudió a México este martes

Natalia Moreno Quintero

El número de fallecidos por el sismo de magnitud 7,5 que golpeó México el martes subió a siete, tras confirmarse este miércoles una nueva víctima, informó el gobierno del sureño estado de Oaxaca, el más afectado y donde se originó el temblor.



"Mi más sentido pésame, al momento hay siete defunciones en el estado de Oaxaca", dijo en entrevista con la cadena Milenio el gobernador del estado, Alejandro Murat.



El funcionario detalló que también aumentó a 2000 -casi cuatro veces- el número de viviendas con daños en 85 municipios. "Seguiremos haciendo un levantamiento para poder cuantificar mejor" la afectación, agregó.

Murat dijo que socorristas trabajan en la remoción de escombros en una carretera.



"La Cruz Roja y las fuerzas armadas ya están en Ozolotepec, pero se siguen desplazando. Hay trabajos para poder remover escombro, derrumbe. En este momento de manera preliminar me dicen que no hay ya gente incomunicada, pero tenemos tres heridos", dijo.



Más temprano, el coordinador nacional de Protección Civil, David León, reportó que hasta la madrugada de este miércoles se habían registrado 1571 réplicas del terremoto, la de mayor magnitud de 5,5.



León indicó que el sismo dejó 23 personas lesionadas y 21 hospitales con daños menores.



El seísmo que sacudió México el martes tuvo su epicentro en la localidad de Crucecita, en Oaxaca.



El movimiento fue percibido en varias partes del país, en particular en Ciudad de México, donde la alarma sísmica sonó con antelación y permitió a cientos de personas evacuar edificios.