Sigue tensión por resultados de la primera vuelta presidencial de Ecuador

Natalia Moreno Quintero

El líder indígena Yaku Pérez, candidato a la Presidencia de Ecuador que asegura haber sido víctima de un fraude electoral en la primera vuelta, solicitó ayer la suspensión del escrutinio ante el Consejo Nacional Electoral, CNE, que no ha dado luz verde para un recuento de votos.



“Estamos formalizando el pedido de suspensión de los escrutinios materiales y electrónicos del proceso electoral y a la vez la reapertura de las urnas y del paquete electoral”, expresó tras interponer la solicitud en la sede del organismo electoral en Quito.



Pérez y su rival para el balotaje previsto para el próximo 11 abril, Guillermo Lasso, se reunieron el viernes pasado con los integrantes del CNE y observadores internacionales y acordaron pedir el recuento de votos en 17 de las 24 provincias.



Sin embargo, el organismo electoral dejó en suspenso el martes ese proceso al decidir que “ni aprueba ni niega” la solicitud de recuento de votos por parte de los candidatos, decisión que podrá ser impugnada luego de que se proclamen los resultados oficiales.



Andrés Arauz, de 36 años y delfín del exmandatario socialista Rafael Correa, ganó la primera vuelta presidencial con el 32,72 %, lo que le da derecho a ir a la segunda ronda.



Lasso, exbanquero de 65 años, registraba el 19,74 % de los votos frente a 19,38 % del líder indígena, según el escrutinio preliminar, al que ayer le restaba por computar apenas 0,02 % de las actas electorales.



Pérez sostiene que en el escrutinio preliminar del pasado 7 de febrero se registró un fraude para marginarlo de la ronda final al ser desplazado al tercer lugar por Lasso, con quien se disputó voto a voto el cupo en el balotaje.



En medio de las denuncias de Pérez, organizaciones indígenas iniciaron ayer, desde la provincia de Loja (sur y fronteriza con Perú), una caminata para apoyar a su candidato en las denuncias del supuesto fraude que espera llegar el próximo martes a Quito.

No hubo acuerdo

“Este pleno del Consejo Nacional Electoral, lamentablemente, no da respuesta al pedido, ni aprueba ni niega el informe presentado por el área técnica” sobre la solicitud de recuento, anunció la presidenta del organismo, Diana Atamaint.



Esto después de no lograrse mayoría en la votación del pleno del CNE, que sesionó durante la noche del martes.



Según el portal del periódico El Universo, Atamaint y Esthela Acero votaron a favor de aprobar el informe; José Cabrera, en contra; Enrique Pita se abstuvo y Luis Verdesoto abandonó la reunión sin pronunciarse.

Cabrera señaló que primero se debe “terminar con el escrutinio, proclamar resultados y que allí se interpongan los recursos de impugnación” previstos en la legislación electoral.



El informe fue realizado por la Dirección de Asesoría Jurídica del CNE, como contestación al reclamo formal de Pérez y recomendaba que en las provincias señaladas se realice una selección aleatoria de las urnas para el recuento.



De acuerdo con el portal, en la sesión Verdesoto pidió que se retire ese informe, pues, a su parecer, no recogía el acuerdo al que llegaron Pérez y Lasso. “Es un aborto”, criticó y calificó el documento como parcializado.



La revisión de la votación pactada el viernes alcanzaría a unos seis millones de votos, que representan un 45 % de los 13,1 millones de electores inscritos en el padrón oficial de Ecuador.



Sería el cien por ciento de las actas en la provincia de Guayas, la de mayor cantidad de electores, y el 50 % en las otras 16 provincias.

Pérez, apostado en las afueras del CNE, reaccionó el martes tras el anuncio: “No nos van a derrotar, no nos van a aniquilar, la resistencia continúa. Hoy (el CNE) acaba de tomar una decisión que queda en el limbo”.



El vicepresidente del organismo, Enrique Pita, quien se abstuvo, insistió en “no poner en riesgo los tiempos electorales”, que contemplan, entre otros, la campaña de segunda vuelta del 16 de marzo al 8 de abril.



Por su parte, el candidato correísta Andrés Arauz viajó a Estados Unidos para reunirse con migrantes ecuatorianos, inversionistas, medios de comunicación y el Fono Monetario Internacional, FMI.



Y desde allá ayer lamentó que el Consejo Nacional Electoral no haya dado paso al reconteo de votos.



“Una pena, pero ya, nosotros estamos dedicados a trabajar y dar soluciones al pueblo ecuatoriano”, señaló el ganador de los comicios.



El candidato declaró que, con el FMI, discutirá sobre el acuerdo firmado entre Ecuador y ese organismo para que “no continúen esas condiciones leoninas que afectan al bolsillo de los ecuatorianos”.