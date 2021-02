Natalia Moreno Quintero

Ante el anuncio del presidente Iván Duque de crear un comando élite para combatir a los grupos insurgentes que -asegura- se esconden en Venezuela, el presidente Nicolás Maduro manifestó que ordenó a las Fuerzas Armadas responder de manera contundente.



"Yo le he dicho a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana que conteste contundentemente las declaraciones temerarias de Iván Duque sobre Venezuela, que las conteste de palabra y que limpien los cañones de nuestros fusiles para contestarla en el plano que tengamos que contestarla si Iván Duque se atreve a violar la soberanía de Venezuela, si se atreve a tocar un milímetro del territorio venezolano", dijo Maduro en rueda de prensa.



El presidente venezolano calificó como un "refrito" los señalamientos del gobierno colombiano sobre la presencia de campamentos del ELN y de las disidencias de las Farc en territorio del vecino país.



Según Maduro, del lado colombiano de la frontera "no hay autoridades, no hay militares, no hay policías. Le han entregado la frontera desde hace mucho tiempo a las mafias paramilitares, contrabandistas, narcotraficantes y también están los restos de la guerrilla colombiana".

Lea además: Mindefensa lideró consejo extraordinario de seguridad por masacre en Andes, Antioquia



La semana pasada, el presidente Iván Duque anunció la creación del Comando Especializado en el Ejército contra el Narcotráfico y las Amenazas Trasnacionales cuya tarea será combatir a las disidencias de las Farc, al ELN y a los grupos criminales dedicados al tráfico de estupefacientes.



De acuerdo con el Presidente, la unidad será presentada el 26 de febrero y tendrá plena operación hacia mayo del presente año.



Respecto al Comando, el líder opositor Juan Guaidó expresó en conversación con Duque que esta es "otra demostración de compromiso del Gobierno colombiano por combatir el flagelo y a los cabecillas del narcoterrorismo oculto en Venezuela bajo la protección del régimen de Nicolás Maduro".