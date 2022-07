Sigue la búsqueda de desaparecidos en glaciar italiano después de reciente derrumbe

Los rescatistas, con el refuerzo de drones y helicópteros, continuaban este martes la búsqueda de personas desaparecidas el domingo en el derrumbe de una parte del glaciar de la Marmolada, el mayor de los Alpes italianos, aunque las posibilidades de encontrar supervivientes son mínimas.



El desastre dejó al menos siete muertos, ocho heridos y una docena de personas consideradas desaparecidas por sus familiares, aunque su presencia en el glaciar no estaba confirmada.



Una capilla ardiente ha sido instalada dentro de las instalaciones deportivas de Canazei, la localidad más cercana, donde se encuentra la unidad de crisis que coordina las operaciones.



Entre los heridos más graves figuran dos alemanes, un hombre de 67 años y una mujer de 58, internados en cuidados intensivos.



Los rescatistas desplegaron drones equipados con cámaras térmicas, con la esperanza de localizar a los sobrevivientes bajo la masa de hielo y rocas que se desprendieron, explicó a la AFP el alcalde de Canazei, Giovanni Bernard.



Lea aquí: Huracán Bonnie sube a categoría 2 y causa fuertes lluvias en la costa del Pacífico mexicano



Las posibilidades de encontrar supervivientes "son casi nulas", advirtió la víspera el jefe de los servicios de salvamento en alta montaña de la región, Giorgio Gajer.



Este martes se han organizado sólo sobrevuelos con drones y helicópteros sobre la zona del desastre, debido a que se teme el colapso del glaciar, por lo que ningún socorrista podrá acceder a pie.

Temen más derrumbes del glaciar

"El peligro es que se puedan desprender otros bloques de hielo. No se puede acceder a toda la zona", explicó la unidad de crisis de Canazei.



"En caso de que se identifique material, se procederá a levantamientos fotográficos y eventualmente a un retiro rápido", añadió.



Los expertos consideran que será difícil encontrar personas con vida así como recuperar sus restos debido al temor de que se desplome otra parte del glaciar, comparable a un edificio de 15 metros.



Le puede interesar: China ordenó el confinamiento de 1,7 millones de personas por rebrote de covid-19



La particular "ola de calor" sigue afectando la región y no se descarta que se desplomen porciones de glaciar.



Un equipo de técnicos especializados va a instalar cerca de un refugio "un radar capaz de detectar movimientos rápidos, como avalanchas, y más lentos, como deslizamientos de tierra", explicó Nicola Casagli, profesor de geología aplicada de la Universidad de Florencia, quien se encuentra en el lugar.



El desastre, ocurrido al día siguiente de una temperatura récord de 10°C en la cima del glaciar, en medio de una ola de calor anticipada en la península, está "sin duda" vinculado a "la degradación del medio ambiente y del clima", reconoció el primer ministro, Mario Draghi, quien manifestó su "dolor" y "apoyo" a las familias de las víctimas.



Solo tres de los siete excursionistas que murieron han sido identificados, aunque las autoridades italianas no han divulgado sus nacionalidades.



El Ministerio de Relaciones Exteriores checo confirmó a la AFP que uno de sus ciudadanos estaba entre las víctimas fallecidas.



El glaciar se derrumbó cerca de la localidad de Punta Rocca, en el trayecto habitual para llegar a su cumbre. La Marmolada, apodada "la reina de los Dolomitas", es el glaciar más grande de esta cadena montañosa del norte de Italia.