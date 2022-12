¿Será verdad? Virólogo alemán dice que la pandemia del Covid-19 llegó a su fin

Christian Drosten, jefe de virología del hospital Charité de la capital de Alemania, Berlín, considera que la pandemia de coronavirus podría haber llegado a su fin, pues los contagios detectados este invierno apuntan más a una enfermedad de carácter endémico.



"Este invierno estamos viviendo la primera ola endémica con Sars-Cov-2, en mi opinión la pandemia ha terminado", ha señalado el experto virólogo en el marco de una entrevista para el diario alemán 'Tagesspiegel'.



Para Drosten la situación parece ahora controlada y, a no ser que se dé una nueva mutación del virus, algo que tampoco ve probable, el coronavirus podría llegar a su fin el próximo verano gracias a la inmunidad de la población.



En este sentido, el jefe de virología del Charité de Berlín ha puesto en valor las exitosas campañas de vacunación no solo en Alemania, sino en el conjunto de Europa. Para él, este factor ha sido diferencial respecto a otros lugares, como China.



"El gran error en China fue que no había conciencia de vacunación entre la población, especialmente entre los ancianos", ha dicho Drosten, quien también ha puesto en valor las medidas tomadas por el Gobierno alemán al comienzo de la pandemia.



"Nunca se trató de parar la pandemia, desde el principio quedó claro que eso no era posible. Pero si no se hubiera hecho nada, en Alemania, en las olas hasta (la variante) delta, habría habido un millón de muertos, o más", ha señalado.



Por otro lado, el médico Christian Karagiannidis, miembro del Consejo de Expertos de la COVID-19 de Alemania, ha coincidido con Drosten en que es probable que la pandemia de coronavirus llegue a su fin después del invierno.



Aunque considera que aún habrá una o dos pequeñas olas de contagios, Karagiannidis ha explicado en una entrevista que la inmunidad de la población es sólida y que hay muchos notable descenso de pacientes de COVID-19 en cuidados intensivos.