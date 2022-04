Rusia, sospechada de "crímenes de guerra", pretende conquistar el este y el sur de Ucrania

Rusia anunció este viernes que pretendía controlar todo el sur y el este de Ucrania, tras casi dos meses de una ofensiva que puso a sus tropas en la mira de la ONU por posibles "crímenes de guerra".



"Uno de los objetivos del ejército ruso es establecer un control total sobre el Donbás y el sur de Ucrania", declaró Rustam Minnekayev, subcomandante de las fuerzas del distrito militar del centro de Rusia.



De ese modo, agregó, se establecería "un corredor terrestre" entre los territorios separatistas prorrusos de Donetsk y Lugansk, en la región oriental del Donbás, con la península de Crimea, anexionada por Rusia en 2014.



La conquista del sur de Ucrania permitiría además ayudar a los separatistas de la región moldava de Transnistria, "donde también observamos casos de opresión de la población de habla rusa", afirmó el oficial.



Lea aquí: La OEA suspende a Rusia como observador permanente hasta que retire tropas de Ucrania



El gobierno prooccidental de Moldavia convocó de inmediato al embajador ruso y le expresó su "profunda preocupación" por esas declaraciones.



El presidente ruso, Vladimir Putin, lanzó la ofensiva contra Ucrania el 24 de febrero, en nombre de la defensa de la población de habla rusa del este del país.

La agonía de Mariúpol

Putin reivindicó el jueves la captura de la estratégica ciudad de Mariúpol, en el sureste, tras casi dos meses de combates, aunque el vasto complejo industrial de Azovstal sigue bajo control de los resistentes ucranianos.



"El éxito de la ofensiva rusa en el sur depende del destino de Mariúpol", dijo a la AFP el gobernador regional, Pavlo Kyrylenk, añadiendo que cerca de "300 civiles" se encuentran también en Azovstal.



Las autoridades estiman que unas 20.000 personas murieron en Mariúpol, debido a los bombardeos o a la falta de agua, comida y electricidad en pleno invierno.



Putin dijo que garantizaría la vida de "los militares ucranianos, combatientes nacionalistas y mercenarios extranjeros si deponen las armas", pero que el gobierno ucraniano "no autoriza esta posibilidad".



El Ministerio ruso de Defensa se dijo por otro lado dispuesto a acordar una tregua humanitaria en esa zona y a dar la opción a los civiles de ir a territorios bajo control ruso o ucraniano.



Pero el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, dijo que Rusia rechazó una propuesta de tregua durante la fiesta ortodoxa de Pascua.



El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, le pidió a Putin implementar corredores humanitarios en Mariúpol y otras ciudades de Ucrania.



Tres autobuses con civiles pudieron salir de Mariúpol hacia zonas más seguras de Ucrania, pero este viernes el corredor humanitario no pudo garantizarse por razones de seguridad.



El jefe de la diplomacia de la UE, Josep Borrell, lamentó que Rusia no esté respondiendo a los esfuerzos de Ucrania de buscar una salida diplomática para la evacuación de civiles.



Pero Putin aseguró por su lado que los dirigentes europeos apuestan por una solución militar al conflicto.



Y el ministro ruso de Relaciones Exteriores, Serguéi Lavrov, aseguró que las negociaciones se hallan estancadas, en espera de una respuesta de Ucrania a una propuesta formulada por Rusia hace cinco días.

"Crímenes de guerra"

La ONU indicó que el ejército ruso cometió en Ucrania acciones "que podrían constituir crímenes de guerra".



"Las fuerzas armadas rusas bombardearon de manera indiscriminada zonas habitadas, mataron a civiles y destruyeron hospitales, escuelas y otras infraestructuras civiles", declaró Ravina Shamdasani, portavoz de la Alta Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet.



Shamdasani no descartó que la parte ucraniana también haya violado el derecho humanitario, pero "la mayoría de estas violaciones, con diferencia, se atribuye a las fuerzas rusas".



La responsable explicó que los investigadores de la ONU realizaron una misión en Ucrania a principios de abril y lograron documentar ya "los asesinatos, algunos de ellos por ejecuciones sumarias", de 50 civiles en la ciudad de Bucha, a las afueras de Kiev.



Notablemente marginada desde el inicio de la crisis, la ONU anunció que su secretario general Antonio Guterres viajará la próxima semana a Rusia y Ucrania para ser recibido por sus respectivos presidentes Vladimir Putin y Volodímir Zelenski.

"Supuesto referéndum"

Las autoridades ucranianas prosiguen las tareas de exhumación y análisis forense de los cadáveres hallados en numerosas ciudades después de la retirada de las tropas rusas de la región de Kiev.



Una responsable del gobierno indicó que las morgues de la región de Kiev habían recibido "1.020 cuerpos de civiles". "Todo se está investigando", dijo a la prensa Oleksandr Pavliuk, responsable de la administración militar de la región.



En un vídeo difundido el jueves por la noche, Zelenski también acusó a Rusia de estar preparando un referéndum en las zonas bajo su control en Jersón y Zaporiyia, en el sur, presionando a los habitantes para que suministren datos personales a las fuerzas invasoras.



"Es para falsificar un supuesto referéndum sobre su tierra si la orden de organizar esta parodia llega de Moscú", advirtió.



En 2014, un referéndum de este tipo, denunciado como inválido por Kiev y las potencias occidentales, justificó la anexión rusa de Crimea. Posteriormente, los rebeldes prorrusos de Donetsk y Lugansk recurrieron a votaciones similares para proclamar su independencia.



En el ámbito financiero, el Fondo Monetario Internacional advirtió este viernes de que Rusia sufrirá una inflación del 20% y de que sus exportaciones de energía registrarán un descenso debido a las sanciones impuestas por las potencias occidentales por la invasión de Ucrania.



Y a última hora de la tarde, el Ministerio de Defensa ruso admitió por primera vez la pérdida de vidas en el naufragio el 14 de abril del "Moskva", el buque insignia ruso.



"Un militar murió y 27 tripulantes han sido declarados desaparecidos", en tanto que otros 396 fueron evacuados, señaló el ministerio, citado por agencias de prensa rusas.



Rusia sostiene que el hundimiento fue provocado por una explosión de municiones a bordo mientras Ucrania afirma que sus fuerzas hundieron el buque en un ataque con misiles.