Rusia sigue bombardeando Ucrania, lo que desvanece la esperanza de una negociación

Rusia afirmó el miércoles que no ve nada "prometedor" en las negociaciones de paz con Ucrnaia, que la acusó de bombardear la ciudad de Chernígov y un centro de la Cruz Roja en Mariúpol.



"Los ocupantes bombardearon deliberadamente un edificio del CICR (Comité Internacional de la Cruz Roja) en Mariúpol", afirmó Liudmila Denisova, responsable de derechos humanos en el Parlamento ucraniano, quien dijo no disponer aún de información sobre víctimas.



En el norte, Cherníguov fue "bombardeada durante toda la noche", declaró el gobernador regional Viacheslav Chaus.



Luego del estratégico puerto de Mariúpol (sur)m Chernígov, con 280.000 habitantes antes de la guerra, es la ciudad más duramente afectada por los bombardeos desde el inicio de la invasión rusa el 24 de febrero.



El portavoz de la presidencia rusa, , echó un jarro de agua fría en las expectativas creadas por las Dmitri Peskovnegociaciones del martes en Estambul.



"Por el momento, no podemos informar de nada muy prometedor o de un avance. Hay mucho trabajo por hacer", declaró Peskov, añadiendo que tampoco había "ningún progreso" en la organización de una posible reunión entre el presidente ruso, Vladimir Putin, y su homólogo ucraniano, Volodimir Zelenski.El viceministro de Defensa ruso, Alexander Fomin, había afirmado sin embargo el martes que tras esas discusiones Rusia decidió "reducir radicalmente" su actividad militar en torno a Kiev y Chernígov.



Pero ya esas promesas fueron recibidas con escepticismo por Kiev y sus aliados occidentales.



"La denominada 'retirada de tropas es probablemente una rotación de unidades individuales destinada a engañar al mando militar de las fuerzas armadas ucranianas`", afirmó el Estado Mayor ucraniano.



Para el portavoz del Departamento de Defensa estadounidense, John Kirby, sólo se trataría de un "reposicionamiento" y no de una "verdadera retirada".



El primer ministro británico, Boris Johnson, instó este miércoles a "seguir intensificando las sanciones" occidentales contra Rusia hasta que el último de los soldados rusos se haya retirado de Ucrania.



Eslovaquia anunció la expulsión de 35 diplomáticos rusos, que se suman a las decenas expulsados la víspera por Bélgica, Países Bajos, Irlanda y República Checa,



El presidente estadounidense, Joe Biden, hablará este miércoles a las 9:45 a.m. hora Colombia con Zelenski.

Crimenes de guerra

En Kiev y sus alrededores se escucharon varias veces las sirenas de alerta durante la noche.



"En las últimas 24 horas, los rusos han bombardeado 30 veces las zonas habitadas y las infraestructuras civiles de la región de Kiev", aseguró el gobernador de la región, Olaxander Pavliuk, en Telegram, precisando que las zonas del norte de Kiev fueron las más afectadas (en Bucha, Irpin, Vyshgorod, Brovary).



En Irpin, que los ucranianos anunciaron el lunes que había sido "liberada", se oyeron explosiones el miércoles por la mañana, constataron periodistas de la AFP.



"Desde la tarde y durante toda la noche, ha habido numerosas alertas de ataque aéreo en todo el territorio de Ucrania. Sin embargo, la noche fue tranquila en la mayoría de las regiones", dijo la presidencia en un comunicado.



El ejército ucraniano también ha recuperado el control de una carretera estratégica en el este del país, comprobaron los reporteros de AFP.



"Hay cadáveres rusos esparcidos por todas partes", dijo a la AFP un oficial de la inteligencia ucraniana, afirmando que "los soldados rusos estaban agotados".



La Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, aseguró que los bombardeos y los ataques indiscriminados de Rusia contra zonas pobladas de Ucrania generan una "inmensa preocupación" y podrían configurar "crímenes de guerra".