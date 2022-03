Rusia rechaza decisión de la CIJ ordenándole poner fin a operaciones militares en Ucrania

Rusia rechazó este jueves la decisión de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), el más importante tribunal de la ONU, que ordenó el miércoles a Rusia poner fin inmediatamente a sus operaciones militares en Ucrania.



"No podemos tomar en cuenta esta decisión", dijo a la prensa el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, subrayando que las dos partes, Rusia y Ucrania, tenían que estar de acuerdo para que esta decisión se aplique.



Lea aquí: Biden tilda de "criminal de guerra" a Vladimir Putin por bombardeos de civiles en Ucrania



El tribunal, con sede en La Haya, en Holanda, recibió un requerimiento de Ucrania, cuyas autoridades se felicitaron el miércoles por "una victoria de la justicia y de Ucrania", tras la decisión.



Los veredictos de la CIJ son de obligatorio cumplimiento y la apelación no es posible, pero el tribunal no tiene cómo forzar a que se respeten.



Rusia se negó a comparecer en las audiencias de la CIJ sobre este caso, el y de 8 de marzo, y en un documento escrito negó la competencia del tribunal en este asunto.