Biden tilda de "criminal de guerra" a Vladimir Putin por bombardeos de civiles en Ucrania

El presidente estadounidense, Joe Biden, calificó este miércoles de "criminal de guerra" a su par ruso, Vladimir Putin, y anunció una ayuda militar masiva a Ucrania, donde los civiles fueron blanco de ataques en panaderías, mercados o en un teatro repleto de refugiados.



"Creo que [Putin] es un criminal de guerra", respondió Biden a una periodista que lo interrogó en la Casa Blanca.



Su secretaria de prensa, Jen Psaki, dijo luego que Biden estaba "hablando con el corazón" después de ver imágenes de "acciones bárbaras de un dictador brutal a través de su invasión de un país extranjero".



La réplica rusa no se hizo esperar.



"Consideramos inaceptable e imperdonable semejante retórica por parte del jefe de un Estado cuyas bombas mataron a centenas de miles de personas en todo el mundo", dijo el portavoz de la presidencia rusa, Dmitri Peskov.



Biden había anunciado poco antes un aumento a 1.000 millones de dólares del monto de la ayuda prometida a Ucrania, contra 200 millones prometidos inicialmente para hacer frente a la invasión.



"Ayudamos a Ucrania a adquirir sistemas de defensa antiaérea adicionales y de más largo alcance", dijo Biden, especificando que la ayuda incluirá drones.

Advertencia de Putin

Putin aseguró, en una reunión del gobierno televisada, que la operación se desarrolla "con éxito" y comparó la acción de los países occidentales a las persecuciones contra los judíos en Europa oriental a fines del siglo XIX e inicios del XX.



"Occidente ha dejado caer la máscara de la decencia y comenzó a actuar de manera odiosa. Se imponen paralelismos con los pogromos antisemitas", dijo, reiterando que no quiere "ocupar" Ucrania.



Antes de dirigirse ante el Congreso estadounidense, Zelenski urgió a sus compatriotas a no desfallecer, pero dio a entender que el conflicto terminaría con un acuerdo negociado.



"Todas las guerras terminan con un acuerdo", indicó, refiriéndose a las "difíciles" pero "importantes" negociaciones que continúan entre Kiev y Moscú.



El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, afirmó que Austria y Suecia podrían ser tomados como modelos de neutralidad para Ucrania.



Sin desmentir estas discusiones, el negociador ucraniano Mijailo Podoliak afirmó que "el modelo solo puede ser ucraniano".



En otro discurso a su pueblo, Zelenski indicó que sus prioridades en la negociación "son claras: fin de la guerra, garantías de seguridad, soberanía, restablecimiento de nuestra integridad territorial, garantías reales para nuestro país, protección real para nuestro país".



En días recientes, Zelenski ha admitido que Ucrania tenía que aceptar que no entrará a la OTAN. Impedir esa adhesión fue uno de los argumentos principales usados por Rusia para justificar su ofensiva.