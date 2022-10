Rusia destruyó en una semana el 30 % de las centrales eléctricas de Ucrania: Zelenski

Rusia destruyó en poco más de una semana el 30% de las centrales eléctricas de Ucrania con sus bombardeos que provocó cortes "masivos", denunció este martes el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski.



"Desde el 10 de octubre, el 30% de las centrales ucranianas han sido destruidas, lo que ha provocado cortes masivos en todo el país", indicó Zelenski en Twitter, reiterando su rechazo a negociar con su homólogo ruso, Vladimir Putin.



La capital de Ucrania y varias regiones del país sufrían cortes de electricidad y agua este martes, tras los ataques rusos matutinos contra infraestructuras críticas por segundo día consecutivo, indicaron las autoridades locales.



En Kiev, el operador DTEK dio parte de "interrupciones" en el suministro de electricidad y agua de los habitantes de la orilla izquierda de la capital. "Los ingenieros están realizando todos los esfuerzos necesarios para restablecer el suministro", señaló en Facebook.



En Dnipro, en el centro de Ucrania, el gobernador Valentin Reznichenko anunció que dos misiles rusos golpearon "infraestructuras energéticas" provocando "un incendio y serias destrucciones".



"Varios barrios de Dnipro (...) no tienen electricidad", aseguró en Telegram. En la misma región, en Pavlograd, los bombardeos rusos provocaron una interrupción "temporal del suministro de agua" y de una estación de bombeo local, según el consejo municipal.



Los ataques a infraestructuras críticas también se registraron en Zhitómir, en el norte, donde "la ciudad no tiene ni electricidad ni agua". "Los hospitales funcionan con energía de reserva", anunció en Facebook el alcalde Serguii Sujomlin.



En su región, once localidades tampoco tienen electricidad, añadió el gobernador Vitali Bunechko.



En Jarkov, la segunda ciudad más importante del país, el alcalde Igor Terejov informó en Telegram sobre el bombardeo de "una de las empresas industriales de la ciudad".



En Mykolaiv, los ataques afectaron a un edificio residencial dejando al menos un muerto, así como a un mercado de flores en la misma zona. La electricidad se restableció por la mañana.



Según el ejército ucraniano, Rusia bombardeó más de 35 localidades en las últimas 24 horas, usando misiles crucero, misiles antiaéreos y aviación, así como drones Shahed de fabricación iraní.



Rusia ya atacó de forma masiva infraestructuras eléctricas y de agua de ciudades ucranianas este lunes, así como el lunes pasado.



Zelenski, que insta a los occidentales a proporcionarle a su país sistemas de defensa antiaérea, denunció este martes la intención de "aterrorizar y matar civiles" por parte de las fuerzas rusas.