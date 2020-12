Reino Unido defendió su decisión de aprobar la vacuna de Pfizer contra el covid-19

Natalia Moreno Quintero

La agencia británica reguladora de los medicamentos se defendió el viernes de las críticas a su rápida aprobación de la vacuna contra el covid-19 de Pfizer/BioNTech, primera en el mundo, asegurando que cumplió todas las normas de seguridad.



"No se autorizaría ninguna vacuna en el Reino Unido si no cumpliese con las normas de seguridad, calidad y eficacia", aseguró la Agencia Reguladora de Medicamentos y Productos Sanitarios, Mhra, en un comunicado.



"Todas las vacunas son sometidas a sólidos ensayos clínicos que cumplen con las normas internacionales", añadió.



El inmunólogo estadounidense Anthony Fauci, miembro de la unidad de crisis de sobre el coronavirus de la Casa Blanca, afirmó dijo el jueves que la Mhra había "precipitado esta aprobación".



Pero posteriormente pidió disculpas: "Tengo una gran confianza en lo que el Reino Unido está haciendo, tanto científicamente como en términos de regulación", dijo Fauci a la BBC.



"Nuestro proceso toma más tiempo que en el Reino Unido, es simplemente así", añadió, asegurando que no había querido "dar a entender que había habido una falta de seriedad, incluso si eso fue lo que se interpretó".

Le puede interesar: Moderna tendrá listas 100 millones de dosis de su vacuna para el primer trimestre de 2020



Jonathan Van Tam, subdirector médico de Inglaterra, había respondido el miércoles a las primeras críticas afirmando: "Si eres un regulador de salud que llega un poco tarde, ¿qué dices para justificar tu retraso? Tal vez cosas como las que hemos escuchado".



También la directora de la Mhra, June Raine, defendió a su equipo asegurando que habían "trabajado lo más duro posible en esta vacuna, sin descuidar ningún aspecto".



Y justificó su rapidez explicando que habían realizado una revisión continua de los datos proporcionados por Pfizer y BioNTech a medida que los ensayos clínicos progresaban, en lugar de esperar a recopilar todos los datos al final.



Europeos y estadounidenses esperan respuestas este mes de sus respectivas agencias reguladoras sobre la aprobación de la vacuna Pfizer/BioNTech.



Por su parte, el Reino Unido planea comenzar a inyectar las primeras 800.000 dosis la próxima semana, dando prioridad a residentes y personal de los geriátricos.