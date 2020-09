Erika Mantilla

El primer debate de las elecciones presidenciales en Estados Unidos se llevó a cabo este martes en la noche. El demócrata Joe Biden y el actual mandatario Donald Trump se encontraron cara a cara después de varios meses de eventos de campaña por todo el país.



La discusión fue desordenada y hubo muchos gritos, pero en el evento se tocaron algunos de los temas cruciales para los estadounidenses que irán a las urnas el próximo 3 de noviembre.



Los siguientes son varios de los momentos clave del duelo televisado desde la ciudad de Cleveland, Ohio, y que se extendió por 90 minutos sin cortes comerciales.



Analistas consideran que "no hubo ganadores" y señalan que pese a los esfuerzos del presidente Trump por denigrar la agudeza mental de Biden antes del debate, el candidato demócrata tuvo una mejor actuación de lo esperado y logró frustrar a los seguidores del republicano.

Lenguas afiladas

Los analistas políticos esperaban que el presidente republicano fuera al ataque, pero el exvicepresidente de 77 años fue quien terminó profiriendo algunos de los insultos más duros de la noche, calificando a Trump de "payaso" y "mentiroso".



"Todo lo que está diciendo hasta ahora es simplemente una mentira. No estoy aquí para gritar sus mentiras", dijo Biden.



En otro momento, en medio de constantes interrupciones del presidente, que enfurecieron incluso al moderador Chris Wallace, Biden replicó: "Es difícil hablar con este payaso, perdón, esta persona".



Y luego le espetó un "¿Te vas a callar, hombre?", una frase que inmediatamente fue capitalizada por la campaña de Biden en camisetas a la venta por 30 dólares.

El candidato demócrata a la Casa Blanca dijo que Trump era "el peor presidente que Estados Unidos ha tenido".



Pero el magnate inmobiliario de 74 años devenido presidente también le lanzó algunos dardos, reprendiendo a Biden por criticar su respuesta al coronavirus y por decirle que necesitaba volverse "mucho más inteligente" para evitar más muertes.



"Te graduaste con las calificaciones más bajas o casi más bajas de tu clase. Nunca uses la palabra inteligente conmigo. Nunca uses esa palabra conmigo. No hay nada inteligente en ti, Joe", le respondió Trump.

¿Y esos impuestos?

El explosivo informe de The New York Times publicado hace dos días, que indicó que Trump casi no pagó impuestos federales a la renta ni en 2016, ni en 2017, obviamente surgió.



Cuando Wallace le pidió a Trump que dijera directamente si había pagado más de 750 dólares de impuestos a la renta en esos años, no en otros impuestos, al principio eludió responder y, cuando se lo presionó, dijo que había pagado "millones de dólares".



"Muéstranos tus declaraciones de impuestos", dijo Biden, quien publicó su propia declaración de 2019 antes del debate, mostrando que él y su esposa habían pagado casi 300.000 dólares.



"Las verás", respondió Trump, sin decir cuándo.

Arrastrando a los hijos

Mucho se ha dicho y escrito sobre los negocios del hijo de Biden, Hunter, en Ucrania y China. Trump ha tratado muchas veces de presentarlo como evidencia de conducta irregular por parte del exvicepresidente.



"China se burló de ti, Joe. Y no es de extrañar, tu hijo va y saca miles de millones de dólares", dijo Trump.



Biden dio vuelta el tema, sugiriendo que podría "hablar toda la noche" sobre la familia y la "ética" de Trump. La hija de Trump, Ivanka, trabaja como asesora principal de su padre, y su esposo Jared Kushner es alto consejero de la Casa Blanca.



"Mi familia perdió una fortuna por venir y ayudar con el gobierno", dijo Trump.



Más adelante en el debate, Trump volvió a hablar sobre Hunter Biden, alegando que había sido "dado de baja deshonrosamente" del ejército por consumo de drogas.



Biden explotó, diciendo: "Mi hijo, como mucha gente que conoces en tu casa, tenía un problema de drogas. Lo superó. Lo resolvió".



Y mencionó a su hijo Beau, que murió de cáncer cerebral en 2015, para responder a los comentarios de Trump sobre los militares como "perdedores" y "tontos".



"No era un perdedor. Era un patriota", dijo Biden.

Supremacistas blancos

Wallace pidió a ambos candidatos que comentaran sobre las tensiones raciales que han convulsionado a Estados Unidos en los últimos meses, luego de una serie de muertes de ciudadanos negros a manos de la policía.



Cuando el moderador le preguntó a Trump si condenaría a los "supremacistas blancos" y les pediría que se retiraran, Trump dijo que estaba "dispuesto a hacer eso".



Pero agregó: "Proud Boys, retrocedan y esperen. Pero les diré qué, les diré qué, alguien tiene que hacer algo con Antifa", en referencia al movimiento de extrema izquierda.



Proud Boys, un grupo de extrema derecha, pareció adoptar la frase, con una cuenta de redes sociales conocida que publicó un logo que decía "Retrocedan, esperen".



Aceptar el resultado electoral



Cuando el caótico debate llegaba a su fin, Wallace preguntó a los dos contrincantes si se comprometerían a respetar los resultados de las elecciones.



Trump no ha asegurado explícitamente una transferencia pacífica del poder en caso de perder.



"Podríamos no saberlo durante meses", dijo Trump sobre los resultados de los comicios. "Esto no va a terminar bien", agregó el mandatario republicano, quien lleva semanas afirmando, sin pruebas, que el voto por correo podría sesgar el resultado.



"Insto a mis seguidores a que vayan a las urnas y observen con mucha atención", dijo.



Biden se comprometió a respetar los resultados "después de que se cuenten todas las papeletas".



"Ese será el final. Y si soy yo, está bien. Si no soy yo, apoyaré el resultado", prometió.



