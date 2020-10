Que el coronavirus circule libre para lograr inmunidad de rebaño es muy peligroso: OMS

Erika Mantilla

La Organización Mundial de la Salud, OMS, advirtió este lunes que "no es una opción" dejar que el coronavirus circule libremente para que la población adquiera la inmunidad colectiva, como algunos han sugerido.



"Nunca en la historia de la salud pública se ha usado la inmunidad colectiva como estrategia para responder a una epidemia, y mucho menos a una pandemia. Es científicamente y éticamente problemático", declaró el jefe de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, en conferencia de prensa.



"Dejar vía libre a un virus peligroso, del que no comprendemos todo, es simplemente contrario a la ética. No es una opción", insistió.



La pandemia del coronavirus ha causado más de un millón de muertos en el mundo desde que la oficina de la OMS en China registró la aparición de la enfermedad a fines de diciembre.

"La gran mayoría de las personas en la mayoría de países pueden contraer el virus. Las investigaciones de seroprevalencia sugieren que en la mayoría de los países, menos del 10 % de la población resultó infectada", detalló Tedros Adhanom Ghebreyesus.



También explicó que el mundo no sabe mucho sobre la inmunidad de la que gozan las personas que contrajeron el virus, y subrayó que algunos individuos resultaron de nuevo infectados.



"La mayoría de las personas infectadas por el virus desarrollan una respuesta inmunitaria en las primeras semanas, pero no sabemos si esta respuesta es fuerte o duradera, ni si difiere de una persona a otra", explicó.



Subrayó que el concepto de inmunidad colectiva es utilizada en las campañas de vacunación y recordó que para la viruela se requiere que 95% de la población sea vacunada para que el 5% restante sea protegido.



Para la polio la tasa es de 80%.



