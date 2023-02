Putin dice que la relación Rusia-China es importante para estabilidad internacional

El presidente ruso Vladimir Putin afirmó el miércoles que la relación entre Rusia y China "estabiliza la situación internacional", la misma semana en la que se espera el anuncio de un plan de paz chino para el conflicto en Ucrania.



"Las relaciones internacionales son complicadas hoy (...) En este contexto, la cooperación (...) entre China y Rusia es de gran importancia para la estabilización de la situación internacional", declaró el presidente ruso, al recibir en el Kremlin al jefe de la diplomacia china, Wang Yi.



Vladimir Putin rara vez recibe a funcionarios extranjeros que no son jefes de Estado, por lo cual este encuentro subraya una vez más los vínculos privilegiados entre el Kremlin y su aliado chino.



"Estamos alcanzando nuevos horizontes", se felicitó Putin, añadiendo esperar al presidente chino Xi Jinping en una visita a Rusia, prevista para la primavera.



Por su parte, Wang Yi expresó la voluntad de Pekín de "reforzar la asociación estratégica (...) y la cooperación en todas las direcciones" con Moscú, según sus palabras traducidas al ruso.



Las relaciones ruso-chinas "no están dirigidas contra terceros países y resisten a sus presiones", subrayó.



El jefe de la diplomacia china fue recibido en el Kremlin tras entrevistarse con el ministro ruso de Asuntos Exteriores, Sergei Lavrov.



"Nuestras relaciones se desarrollan de manera segura y dinámica. Y a pesar de las fuertes turbulencias en la escena internacional, demostramos unidad y voluntad de defender los intereses de ambos", declaró Lavrov.



La visita de Wang Yi a Rusia tiene lugar mientras China intenta mediar en el conflicto ucraniano evocando públicamente un plan de paz -por el momento muy vago- para encontrar una solución política.