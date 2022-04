Putin afirma que la ofensiva rusa en Ucrania continúa "con calma" para minimizar bajas

El presidente ruso, Vladimir Putin, aseguró el martes que la ofensiva rusa en Ucrania continuaba "con calma" minimizando las pérdidas, y rechazó hablar de fechas.



"Nuestro cometido es cumplir los objetivos fijados minimizando las pérdidas, vamos a actuar de forma armoniosa, con calma, conforme al plan propuesto desde el principio por el Estado Mayor", dijo Putin en una rueda de prensa junto al presidente bielorruso, Alexander Lukashenko.



Putin, que estaba junto a Lukashenko en el cosmódromo de Vostochni, extremo oriental de Rusia, restó importancia a los comentarios según los cuales el ejército ruso tenía dificultades frente a la resistencia ucraniana y tuvo que renunciar a tomar el control de las grandes ciudades y de Kiev para centrarse en el Donbás, en el este de Ucrania.



Lea también: Al menos 13 personas heridas deja tiroteo en el metro de Nueva York, Estados Unidos



"Nuestras acciones en ciertas regiones de Ucrania sólo estaban destinadas a fijar las fuerzas (ucranianas lejos del Donbás), dar un golpe y destruir la infraestructura militar", aseguró.



El presidente también dio a entender que si las fuerzas rusas no avanzaban más rápido era para evitar grandes pérdidas.



El Kremlin ha reconocido pérdidas "importantes", pero sin dar cifras concretas.



"Oigo a menudo la pregunta, ¿se puede ir más rápido? Sí, es posible, pero esto implica intensificar las operaciones militares, lo que lamentablemente habría tenido un efecto en las pérdidas", explicó.



Rusia desmiente sistemáticamente haber matado a civiles y acusa a Ucrania de haber utilizado su población como escudo humano.



Le puede interesar: Documento del Pentágono asegura que una mujer quedó embarazada tras contacto con ovni



Preguntado por la masacre de civiles en la ciudad ucraniana de Bucha, que Kiev y los países occidentales atribuyen a las fuerzas rusas que habían ocupado este localidad cerca de la capital, Putin rechazó el tema.



El mandatario ruso comparó estas acusaciones a las que se hicieron contra el régimen de Bashar al Asad en Siria por el supuesto uso de armas químicas durante la guerra en aquel país y dijo: "Tenemos la misma falsa información en Bucha".



Putin también estimó que la "falta de coherencia" de los negociadores ucranianos impedía llegar a un acuerdo entre los dos países.



"Me informaron ayer por la noche de que la parte ucraniana había cambiado de nuevo algo (...) Una falta de coherencia tal en los puntos fundamentales crea dificultades", dijo.



Hasta que no se consiga un acuerdo, "la operación militar continuará hasta completar totalmente su cometido", añadió.