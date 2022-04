Documento del Pentágono asegura que una mujer quedó embarazada tras contacto con ovni

El medio británico The Sun, quien tuvo acceso a documentos del Pentágono, mediante la Agencia de Inteligencia de Defensa, DIA, por sus siglas en inglés, reveló un insólito suceso, en el que aseguran que una mujer, cuya identidad es anónima, quedó embarazada tras tener contacto con un Objeto Volador No Identificado, Ovni.



Este hecho que fue documentado por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos, con sede en El Pentágono, hace parte de una serie de expedientes desclasificados sobre la temática, que incluyen casos de teletransportación de seres humanos y telepatía.



Según lo informado por diario The Sun, el archivo que lleva cómo título, “Efectos de campo agudos y subagudos anómalos en tejidos humanos y biológicos”, fue revelado tras una solicitud de libertad de información.



De acuerdo con el documento oficial de El Pentágono, este no es el único encuentro sexual entre humanos y extraterrestres, pues se dice que hay por lo menos cinco casos registrados. Es de anotar que estos sucesos representan una "situación de amenaza para los intereses de Estados Unidos".



Desde el país norteamericano argumentaron que “los testigos han resultado heridos por “exposiciones a vehículos anómalos, especialmente en el aire y cuando están muy cerca”, según como lo afirman textualmente en un fragmento del documento.



Con respecto al embarazo, El Pentágono anota que han sido informados de 42 casos de archivos médicos y 300 casos similares que no fueron publicados, en el que humanos resultaron heridos luego de tener acercamientos extraños con extraterrestres.



Cabe destacar que en el informe no se señala cuándo quedó embarazada la mujer, ni tampoco cual es o fue su estado de salud, y si su hijo está vivo, en gestación o murió.