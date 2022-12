Presidente Joe Biden pide incorporar a África al G20 y planea visitar pronto el continente

El presidente de Estados Unidos Joe Biden instó el jueves a otorgar a la Unión Africana un lugar permanente en el G20, al hablar en una cumbre con líderes africanos en Washington, ocasión en la que también anunció su plan de visitar el continente.



"África debe estar en la mesa de cada salón y en todas las instituciones", señaló Biden, citando expresamente al Consejo de Seguridad de la ONU y al G20, que reúne a las principales potencias económicas del mundo.



lea además: EE.UU. insiste en que expulsará a migrantes cuando se levante norma sanitaria anticovid



Asimismo, dijo que planea visitar el África subsahariana, en lo que constituiría el primer viaje de un mandatario estadounidense a la región desde 2015, desde que Obama viajó en julio de ese año a Kenia y Etiopía.



"Todos los vamos a estar viendo y ustedes verán a muchos de nosotros", dijo Biden en la cumbre, sin especificar fecha o destinos.



Lea también: Twitter suspende la cuenta que rastrea los vuelos del jet privado de Elon Musk



Pero dijo: "Algunos de ustedes me invitaron a sus países. Dije, tengan cuidado con lo que desean, porque puedo aparecer".



Su antecesor republicano Donald Trump no ocultó su falta de interés en el África subsahariana y fue el primer presidente en cuatro décadas que no visitó la región mientras estaba en el cargo.