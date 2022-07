Presidente interino de Sri Lanka pide a las fuerzas de seguridad "restaurar el orden"

El presidente interino y primer ministro de Sri Lanka, Ranil Wickremesinghe, ha instado este miércoles a las fuerzas de seguridad del país a hacer lo necesario para "restaurar el orden" para acabar con la "amenaza fascista" a raíz de la fuerte ola de protestas registradas en el país.



En un mensaje televisado después de que un grupo de manifestantes irrumpiera en la oficina del primer ministro, Wickremesinghe ha anunciado la creación de una comisión formada por tres comandantes de las Fueras Armadas y el inspector general de la Policía, quienes han dado autorización a tomar las medidas pertinentes para frenar el avance de los manifestantes.



Así, ha especificado que las autoridades "no pueden permitir que la oficina presidencial o la residencia del presidente sean asaltadas y destruidas" por los manifestantes, a quienes ha instado a "cooperar con las autoridades", según ha informado el diario 'Lankadeepa'.

En este sentido, ha pedido a los manifestantes abandonar las dependencias presidenciales y los edificios gubernamentales. "No podemos destrozar la Constitución. No podemos dejar que los fascistas se hagan con todo. Tenemos que poner fin a esta amenaza contra la democracia", ha dicho.



"No tienen razón alguna para irrumpir en la oficina del primer ministro. (...) Lo que quieren es elegir a su propio candidato a la Presidencia. Algunos han señalado que la Constitución del país no tiene utilidad. Que el Parlamento tampoco", ha continuado.



Sin embargo, ha recalcado que el Parlamento "ejerce un poder universal y soberano de acuerdo con la Constitución" y ha sostenido que están tratando de propagar "políticas fascistas". "Algunos de nuestros políticos se han unido a esto. Por eso las fuerzas de seguridad deben implementar la ley de emergencia y el toque de queda en el occidente del país", ha aclarado.



"Este es vuestro futuro. Es el momento de proteger la ley y el orden. Es para vuestros hijos. Os pido que me deis todo vuestro apoyo a mí, a las Fuerzas Armadas y a la Policía", ha zanjado.